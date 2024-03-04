https://crimea.ria.ru/20240304/v-krym-s-novykh-territoriy-vyvezli-okolo-dvukhsot-zhivotnykh-1135402988.html

В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных

В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных

Около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении – удалось вывезти владельцу крымского парка львов Олегу Зубкову с новых территорий. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T19:48

2024-03-04T19:48

2024-03-04T19:48

олег зубков

эксклюзивы риа новости крым

херсон

новая каховка

донецк

бердянск

мелитополь

животные

зоопарк

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении – удалось вывезти владельцу крымского парка львов Олегу Зубкову с новых территорий. В общей сложности было совершено восемь поездок. На начало марта запланирована очередная: необходимо спасать лошадей, оставленных на произвол судьбы владельцами конного клуба, рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.В "Тайгане" хватит места всем"Около двухсот животных и птиц мы вывезли с новых территорий за восемь поездок. Были в Херсоне, Новой Каховке, в Донецке, Бердянске, Мелитополе", – рассказал Зубков.По его информации, кому-то из вывезенных животных потребовалось серьезное лечение. Как например, маленькой львице по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой.Места животным в крымском парке львов хватает всем, все контролирует Россельхознадзор, территория у нас достаточно большая, поэтому мы можем себе позволить создавать новые вольеры, отметил владелец зоопарка."Как только поступит сигнал, и понадобится наша помощь – мы готовы ехать и спасать", – сказал Зубков.Едет спасать лошадей"Сейчас планируем нашу девятую поездку на новые территории, в начале марта отправимся с гуманитарной миссией в Скадовск – помогать лошадям, которые остались в конно-спортивном клубе, где раньше занимались дети: хозяева клуба бежали. Там брошены десяток лошадей", – рассказал Зубков.По его словам, к нему обратились неравнодушные люди, рассказали, что за лошадьми ухаживает 16-летний парень, который с детства занимался с ними в этом клубе.Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя "Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

херсон

новая каховка

донецк

бердянск

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новые регионы россии

скадовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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