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В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных
В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных
Около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении – удалось вывезти владельцу крымского парка львов Олегу Зубкову с новых территорий. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T19:48
2024-03-04T19:48
олег зубков
эксклюзивы риа новости крым
херсон
новая каховка
донецк
бердянск
мелитополь
животные
зоопарк
парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении – удалось вывезти владельцу крымского парка львов Олегу Зубкову с новых территорий. В общей сложности было совершено восемь поездок. На начало марта запланирована очередная: необходимо спасать лошадей, оставленных на произвол судьбы владельцами конного клуба, рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.В "Тайгане" хватит места всем"Около двухсот животных и птиц мы вывезли с новых территорий за восемь поездок. Были в Херсоне, Новой Каховке, в Донецке, Бердянске, Мелитополе", – рассказал Зубков.По его информации, кому-то из вывезенных животных потребовалось серьезное лечение. Как например, маленькой львице по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой.Места животным в крымском парке львов хватает всем, все контролирует Россельхознадзор, территория у нас достаточно большая, поэтому мы можем себе позволить создавать новые вольеры, отметил владелец зоопарка."Как только поступит сигнал, и понадобится наша помощь – мы готовы ехать и спасать", – сказал Зубков.Едет спасать лошадей"Сейчас планируем нашу девятую поездку на новые территории, в начале марта отправимся с гуманитарной миссией в Скадовск – помогать лошадям, которые остались в конно-спортивном клубе, где раньше занимались дети: хозяева клуба бежали. Там брошены десяток лошадей", – рассказал Зубков.По его словам, к нему обратились неравнодушные люди, рассказали, что за лошадьми ухаживает 16-летний парень, который с детства занимался с ними в этом клубе.Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя "Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
херсон
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олег зубков, херсон, новая каховка, донецк, бердянск, мелитополь, животные, зоопарк, парк львов "тайган", крым, новые регионы россии, скадовск
В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных

В парк львов "Тайган" с новых территорий вывезли около 200 животных – Зубков

19:48 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСафари-парк "Тайган" в Белогорске
Сафари-парк Тайган в Белогорске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Около двухсот животных – зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении – удалось вывезти владельцу крымского парка львов Олегу Зубкову с новых территорий. В общей сложности было совершено восемь поездок. На начало марта запланирована очередная: необходимо спасать лошадей, оставленных на произвол судьбы владельцами конного клуба, рассказал он в комментарии РИА Новости Крым.

В "Тайгане" хватит места всем

"Около двухсот животных и птиц мы вывезли с новых территорий за восемь поездок. Были в Херсоне, Новой Каховке, в Донецке, Бердянске, Мелитополе", – рассказал Зубков.
По его информации, кому-то из вывезенных животных потребовалось серьезное лечение. Как например, маленькой львице по кличке Асада, которую привезли в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой.
"К счастью, все обошлось. Сейчас они вместе с Симбой (львенок попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами из Сак – ред.) бегают. Это молодой прекрасный прайд. Они прыгают, плавают, хорошо живут", - рассказал Зубков.
Места животным в крымском парке львов хватает всем, все контролирует Россельхознадзор, территория у нас достаточно большая, поэтому мы можем себе позволить создавать новые вольеры, отметил владелец зоопарка.
"Как только поступит сигнал, и понадобится наша помощь – мы готовы ехать и спасать", – сказал Зубков.

Едет спасать лошадей

"Сейчас планируем нашу девятую поездку на новые территории, в начале марта отправимся с гуманитарной миссией в Скадовск – помогать лошадям, которые остались в конно-спортивном клубе, где раньше занимались дети: хозяева клуба бежали. Там брошены десяток лошадей", – рассказал Зубков.
По его словам, к нему обратились неравнодушные люди, рассказали, что за лошадьми ухаживает 16-летний парень, который с детства занимался с ними в этом клубе.

"Лошадям необходимы корма и ветеринарные препараты. Все это повезем туда 10-тонной машиной. А там поговорим, если нужна будет эвакуация – мы готовы предоставить животным помещение", – уточнил владелец зоопарка.

Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.
Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.
В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОлег ЗубковХерсонНовая КаховкаДонецкБердянскМелитопольЖивотныеЗоопаркПарк львов "Тайган"КрымНовые регионы РоссииСкадовск
 
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