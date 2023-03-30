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"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230330/tri-medvedya-i-voyna-kak-mariupolskiy-zoopark-vyzhil-pod-obstrelami-1127879503.html
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами - РИА Новости Крым, 30.03.2023
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:16
2023-03-30T20:09
эксклюзивы риа новости крым
авторы
мариуполь
новые регионы россии
савелий вашура
зоопарк
донецкая народная республика (днр)
общество
крым
татьяна савицкая
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Март 2022. Мариуполь. Украинские боевики ведут прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Город горит, и горит все живое: "Вот вам, а не ваш русский мир!".Удар. Прилет по местному зоопарку. Вольеры – в щепки.И мама-верблюдица падает на колени, накрывает теплым песочным животом маленьких верблюжат – надеется спрятать, и "плачет, плачет человечьими слезами"…Еще удар. И нет больше ни верблюдицы, ни ее малышей."Вы знаете, я была поражена! Зоопарк наполовину разбомбили", – руководитель волонтерского движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая оказалась здесь спустя год – по пути из Донецка завезла в зоопарк партию лекарств для животных. "Они своими силами пытаются все восстановить, но сил не хватает".Они, и правда, очень стараются, и многое уже сделали. О том, как мариупольский зоопарк "Три медведя" выживал под обстрелами и живет сейчас, как в самое трудное время здесь нашли приют 26 беженцев, а еще – о поступках и надеждах людей с большими сердцами – материал РИА Новости Крым.Первая войнаДиректор и основатель "Трех медведей" Савелий Анатольевич Вашура последние девять лет своей жизни делит на "две войны". Та, что была до начала спецоперации – это "первая". В ее начале Вашура все еще жил в родном мариупольском поселке Сартана, где когда-то воплотил детскую мечту – открыл зоопарк.Здесь и увидел первые разрывы украинских снарядов и сразу принял решение эвакуировать животных в Мариуполь. Это было в 2015-ом. Тогда Киев уже во всю слал детям Донбасса "все самое лучшее" - смертельные снаряды с глумливыми надписями."Широкино и Тельманово – везде вокруг постоянно шли бои, гибли люди, а в Мариуполе пока было тихо", – вспоминает Савелий.Процесс переезда занял два года: нашел и выкупил землю, параллельно оформлял документы, обустраивался. Расселил по вольерам всех своих питомцев - львов и каракалов, медведей и волков, и сам устроился здесь же – в небольшом вагончике, и за короткое время сделал "Три медведя" любимым местом отдыха горожан - с ухоженными дорожками, нарядными клумбами, уютными беседками и кафе, где подавали восхитительные чебуреки по секретному "сартанскому" рецепту.Страшная веснаВ 2022 началась спецоперация, освободительная, с верой в неизбежную Победу. Украинские нацисты тоже, очевидно, почувствовали эту неизбежность. И стали выжигать Мариуполь. К этому времени Савелий построил в границах зоопарка небольшой дом. На 27-й день СВО прямым попаданием украинского снаряда дом был уничтожен, сгорел автомобиль, но главное – погибли животные:"Снаряды падали прямо в вольеры. Погибли обезьяны, верблюды и ламы, четыре страуса, декоративные козочки. Во время обстрелов молодую девочку леопарда прямо на куски порвало".Тогда в зоопарке вместе с ним оставались четверо сотрудников. Прямо под бомбежками прятали и успокаивали животных, между ударами приводили в порядок территорию.26 беженцев и бойцы отряда "Сомали"В первые дни СВО в Мариуполь эвакуировали жителей Сартаны. "Три медведя" стали убежищем для 26 беженцев."В городе им дали такое жилье – все разрушенное. Они погибали. А это же мои земляки, все наши. Остались здесь. У меня хотя бы было что кушать: запасы были. Готовили и работали вместе. Час-два между интенсивными обстрелами быстренько шевелились. Ну, дал Бог, все 26 человек остались живы", – радуется Савелий.Обстрелы продолжались, и теперь к ним прибавилась еще одна беда - мародерство. Голодные горожане вскрывали магазины. Зоопарк тоже пытались ограбить. Животных и имущество стали охранять комендатура и батальон "Сомали" (отдельный штурмовой батальон в составе вооруженных сил ДНР - ред.). "Иначе все бы уничтожили, и животных поубивали бы на мясо и на чучела. Ребята военные прямо с нами и жили, и ели - в общем, все одной большой семьей".20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. Главаря украинского нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России) вывозили из города в специальной бронемашине - чтобы местные не разорвали на части.Медведь Потап, верблюды из Калмыкии и стройка"Тогда уже появилась власть. Начали привозить продукты, стало легче. Помогают, и дрова давали", – благодарит владелец "Трех медведей".Даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное - запасы не портились из-за крепких морозов. Сколько всего у него питомцев Савелий и сам не знает. Только крупных кошачьих до недавнего времени было около сорока. Ежедневный рацион – 300 кг мяса. Хищников очень много, поэтому часть отдал в крымский сафари-парк "Тайган" и другие зоопарки страны. ""У нас вообще рождаемость высокая. То енотики, то чернобурки, три дня назад - ослик, а вчера родился сервал", - радуется хозяин зоопарка. Опустевший вольер погибшего верблюжьего семейства скоро тоже примет новых жителей – верблюды едут в освобожденный Мариуполь из Калмыкии."Я всех их люблю. Приходишь хоть в два часа ночи - они выходят встречать. Но есть особенный бурый медведь Потап. Он маленький вырос у меня, ходил со мной в парк и купаться на речку. Теперь здоровый такой. Подходишь, гладишь. Он радуется, и я радуюсь ", – улыбается Савелий.Косолапый любимчик живет в просторном вольере. Комфортные условия здесь изо всех сил стараются обеспечить всем питомцам. Какую-то часть инфраструктуры уже восстановили. Но работы еще много, а денег – впритык. Сейчас в зоопарк почти не ходят посетители - пока еще не до этого, хотя цена билета символическая - всего сто рублей. Помогают коллеги из других зоопарков и волонтеры из разных регионов страны – с миру по нитке.Помочь зоопарку не трудно. Уже на следующей неделе в гости к Савелию Анатольевичу снова поедут "Крымские феи" – повезут корма, овощи. Передать угощения для питомцев "Трех медведей" можно с ними.Еще очень нужны сетка-рабица, гвозди, доски, краска – все для восстановления вольеров. И КамАЗ, чтобы доставить стройматериалы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и ЗапорожьяКогда восстановят центр Мариуполя – Хуснуллин назвал срокиГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца*Террористическая организация, запрещенная в России
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Галина Оленева
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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авторы, мариуполь, новые регионы россии, савелий вашура, зоопарк, донецкая народная республика (днр), общество, крым, татьяна савицкая, "крымские феи"
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами

Как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами украинских нацистов

19:16 30.03.2023 (обновлено: 20:09 30.03.2023)
 
© Официальный сайт мариупольского зоопарка "Три медведя"Тигры в мариупольском зоопарке "Три медведя"
Тигры в мариупольском зоопарке Три медведя
© Официальный сайт мариупольского зоопарка "Три медведя"
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
Март 2022. Мариуполь. Украинские боевики ведут прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Город горит, и горит все живое: "Вот вам, а не ваш русский мир!".
Удар. Прилет по местному зоопарку. Вольеры – в щепки.
И мама-верблюдица падает на колени, накрывает теплым песочным животом маленьких верблюжат – надеется спрятать, и "плачет, плачет человечьими слезами"…
Еще удар. И нет больше ни верблюдицы, ни ее малышей.
"Вы знаете, я была поражена! Зоопарк наполовину разбомбили", – руководитель волонтерского движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая оказалась здесь спустя год – по пути из Донецка завезла в зоопарк партию лекарств для животных. "Они своими силами пытаются все восстановить, но сил не хватает".
Они, и правда, очень стараются, и многое уже сделали. О том, как мариупольский зоопарк "Три медведя" выживал под обстрелами и живет сейчас, как в самое трудное время здесь нашли приют 26 беженцев, а еще – о поступках и надеждах людей с большими сердцами – материал РИА Новости Крым.

Первая война

Директор и основатель "Трех медведей" Савелий Анатольевич Вашура последние девять лет своей жизни делит на "две войны". Та, что была до начала спецоперации – это "первая". В ее начале Вашура все еще жил в родном мариупольском поселке Сартана, где когда-то воплотил детскую мечту – открыл зоопарк.
© Савелий ВашураДиректор мариупольского зоопарка "Три медведя" Савелий Вашура
Директор мариупольского зоопарка Три медведя Савелий Вашура
© Савелий Вашура
Директор мариупольского зоопарка "Три медведя" Савелий Вашура
Здесь и увидел первые разрывы украинских снарядов и сразу принял решение эвакуировать животных в Мариуполь. Это было в 2015-ом. Тогда Киев уже во всю слал детям Донбасса "все самое лучшее" - смертельные снаряды с глумливыми надписями.
"Широкино и Тельманово – везде вокруг постоянно шли бои, гибли люди, а в Мариуполе пока было тихо", – вспоминает Савелий.
Процесс переезда занял два года: нашел и выкупил землю, параллельно оформлял документы, обустраивался. Расселил по вольерам всех своих питомцев - львов и каракалов, медведей и волков, и сам устроился здесь же – в небольшом вагончике, и за короткое время сделал "Три медведя" любимым местом отдыха горожан - с ухоженными дорожками, нарядными клумбами, уютными беседками и кафе, где подавали восхитительные чебуреки по секретному "сартанскому" рецепту.

Страшная весна

В 2022 началась спецоперация, освободительная, с верой в неизбежную Победу. Украинские нацисты тоже, очевидно, почувствовали эту неизбежность. И стали выжигать Мариуполь. К этому времени Савелий построил в границах зоопарка небольшой дом. На 27-й день СВО прямым попаданием украинского снаряда дом был уничтожен, сгорел автомобиль, но главное – погибли животные:
"Снаряды падали прямо в вольеры. Погибли обезьяны, верблюды и ламы, четыре страуса, декоративные козочки. Во время обстрелов молодую девочку леопарда прямо на куски порвало".
Тогда в зоопарке вместе с ним оставались четверо сотрудников. Прямо под бомбежками прятали и успокаивали животных, между ударами приводили в порядок территорию.
"Уехать было бы невозможно. Как бросить зверей? Они моя жизнь. Это как дитя рождается, к нему привыкаешь. И я остался, чтобы спасти зоопарк. Обстрелы были сильные. Многие хищники спаслись только потому, что у них в вольерах есть норы. Все сотрудники жили со мной. Но в любую минуту все могли погибнуть – и люди, и звери".

26 беженцев и бойцы отряда "Сомали"

В первые дни СВО в Мариуполь эвакуировали жителей Сартаны. "Три медведя" стали убежищем для 26 беженцев.
"В городе им дали такое жилье – все разрушенное. Они погибали. А это же мои земляки, все наши. Остались здесь. У меня хотя бы было что кушать: запасы были. Готовили и работали вместе. Час-два между интенсивными обстрелами быстренько шевелились. Ну, дал Бог, все 26 человек остались живы", – радуется Савелий.
Обстрелы продолжались, и теперь к ним прибавилась еще одна беда - мародерство. Голодные горожане вскрывали магазины. Зоопарк тоже пытались ограбить. Животных и имущество стали охранять комендатура и батальон "Сомали" (отдельный штурмовой батальон в составе вооруженных сил ДНР - ред.). "Иначе все бы уничтожили, и животных поубивали бы на мясо и на чучела. Ребята военные прямо с нами и жили, и ели - в общем, все одной большой семьей".
20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. Главаря украинского нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России) вывозили из города в специальной бронемашине - чтобы местные не разорвали на части.

Медведь Потап, верблюды из Калмыкии и стройка

"Тогда уже появилась власть. Начали привозить продукты, стало легче. Помогают, и дрова давали", – благодарит владелец "Трех медведей".
Даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное - запасы не портились из-за крепких морозов. Сколько всего у него питомцев Савелий и сам не знает. Только крупных кошачьих до недавнего времени было около сорока. Ежедневный рацион – 300 кг мяса. Хищников очень много, поэтому часть отдал в крымский сафари-парк "Тайган" и другие зоопарки страны. "
"У нас вообще рождаемость высокая. То енотики, то чернобурки, три дня назад - ослик, а вчера родился сервал", - радуется хозяин зоопарка.
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12 января, 20:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Опустевший вольер погибшего верблюжьего семейства скоро тоже примет новых жителей – верблюды едут в освобожденный Мариуполь из Калмыкии.
"Я всех их люблю. Приходишь хоть в два часа ночи - они выходят встречать. Но есть особенный бурый медведь Потап. Он маленький вырос у меня, ходил со мной в парк и купаться на речку. Теперь здоровый такой. Подходишь, гладишь. Он радуется, и я радуюсь ", – улыбается Савелий.
И продолжает: "Самая большая радость, что мы теперь вместе. Настроение бодрое, коллектив хороший, ждем скорейшей победы. Теперь нужно быстрее все восстановить. Я хочу, чтобы зоопарк стал одним из лучших в нашей стране".
Косолапый любимчик живет в просторном вольере. Комфортные условия здесь изо всех сил стараются обеспечить всем питомцам. Какую-то часть инфраструктуры уже восстановили. Но работы еще много, а денег – впритык. Сейчас в зоопарк почти не ходят посетители - пока еще не до этого, хотя цена билета символическая - всего сто рублей. Помогают коллеги из других зоопарков и волонтеры из разных регионов страны – с миру по нитке.
© Официальный сайт мариупольского зоопарка "Три медведя"Мариупольский зоопарк "Три медведя"
Мариупольский зоопарк Три медведя
© Официальный сайт мариупольского зоопарка "Три медведя"
Мариупольский зоопарк "Три медведя"
Помочь зоопарку не трудно. Уже на следующей неделе в гости к Савелию Анатольевичу снова поедут "Крымские феи" – повезут корма, овощи. Передать угощения для питомцев "Трех медведей" можно с ними.
Еще очень нужны сетка-рабица, гвозди, доски, краска – все для восстановления вольеров. И КамАЗ, чтобы доставить стройматериалы.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыМариупольНовые регионы РоссииСавелий ВашураЗоопаркДонецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоКрымТатьяна Савицкая"Крымские феи"
 
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