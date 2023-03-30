https://crimea.ria.ru/20230330/tri-medvedya-i-voyna-kak-mariupolskiy-zoopark-vyzhil-pod-obstrelami-1127879503.html
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами - РИА Новости Крым, 30.03.2023
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:16
2023-03-30T19:16
2023-03-30T20:09
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новые регионы россии
савелий вашура
зоопарк
донецкая народная республика (днр)
общество
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Март 2022. Мариуполь. Украинские боевики ведут прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Город горит, и горит все живое: "Вот вам, а не ваш русский мир!".Удар. Прилет по местному зоопарку. Вольеры – в щепки.И мама-верблюдица падает на колени, накрывает теплым песочным животом маленьких верблюжат – надеется спрятать, и "плачет, плачет человечьими слезами"…Еще удар. И нет больше ни верблюдицы, ни ее малышей."Вы знаете, я была поражена! Зоопарк наполовину разбомбили", – руководитель волонтерского движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая оказалась здесь спустя год – по пути из Донецка завезла в зоопарк партию лекарств для животных. "Они своими силами пытаются все восстановить, но сил не хватает".Они, и правда, очень стараются, и многое уже сделали. О том, как мариупольский зоопарк "Три медведя" выживал под обстрелами и живет сейчас, как в самое трудное время здесь нашли приют 26 беженцев, а еще – о поступках и надеждах людей с большими сердцами – материал РИА Новости Крым.Первая войнаДиректор и основатель "Трех медведей" Савелий Анатольевич Вашура последние девять лет своей жизни делит на "две войны". Та, что была до начала спецоперации – это "первая". В ее начале Вашура все еще жил в родном мариупольском поселке Сартана, где когда-то воплотил детскую мечту – открыл зоопарк.Здесь и увидел первые разрывы украинских снарядов и сразу принял решение эвакуировать животных в Мариуполь. Это было в 2015-ом. Тогда Киев уже во всю слал детям Донбасса "все самое лучшее" - смертельные снаряды с глумливыми надписями."Широкино и Тельманово – везде вокруг постоянно шли бои, гибли люди, а в Мариуполе пока было тихо", – вспоминает Савелий.Процесс переезда занял два года: нашел и выкупил землю, параллельно оформлял документы, обустраивался. Расселил по вольерам всех своих питомцев - львов и каракалов, медведей и волков, и сам устроился здесь же – в небольшом вагончике, и за короткое время сделал "Три медведя" любимым местом отдыха горожан - с ухоженными дорожками, нарядными клумбами, уютными беседками и кафе, где подавали восхитительные чебуреки по секретному "сартанскому" рецепту.Страшная веснаВ 2022 началась спецоперация, освободительная, с верой в неизбежную Победу. Украинские нацисты тоже, очевидно, почувствовали эту неизбежность. И стали выжигать Мариуполь. К этому времени Савелий построил в границах зоопарка небольшой дом. На 27-й день СВО прямым попаданием украинского снаряда дом был уничтожен, сгорел автомобиль, но главное – погибли животные:"Снаряды падали прямо в вольеры. Погибли обезьяны, верблюды и ламы, четыре страуса, декоративные козочки. Во время обстрелов молодую девочку леопарда прямо на куски порвало".Тогда в зоопарке вместе с ним оставались четверо сотрудников. Прямо под бомбежками прятали и успокаивали животных, между ударами приводили в порядок территорию.26 беженцев и бойцы отряда "Сомали"В первые дни СВО в Мариуполь эвакуировали жителей Сартаны. "Три медведя" стали убежищем для 26 беженцев."В городе им дали такое жилье – все разрушенное. Они погибали. А это же мои земляки, все наши. Остались здесь. У меня хотя бы было что кушать: запасы были. Готовили и работали вместе. Час-два между интенсивными обстрелами быстренько шевелились. Ну, дал Бог, все 26 человек остались живы", – радуется Савелий.Обстрелы продолжались, и теперь к ним прибавилась еще одна беда - мародерство. Голодные горожане вскрывали магазины. Зоопарк тоже пытались ограбить. Животных и имущество стали охранять комендатура и батальон "Сомали" (отдельный штурмовой батальон в составе вооруженных сил ДНР - ред.). "Иначе все бы уничтожили, и животных поубивали бы на мясо и на чучела. Ребята военные прямо с нами и жили, и ели - в общем, все одной большой семьей".20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. Главаря украинского нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России) вывозили из города в специальной бронемашине - чтобы местные не разорвали на части.Медведь Потап, верблюды из Калмыкии и стройка"Тогда уже появилась власть. Начали привозить продукты, стало легче. Помогают, и дрова давали", – благодарит владелец "Трех медведей".Даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное - запасы не портились из-за крепких морозов. Сколько всего у него питомцев Савелий и сам не знает. Только крупных кошачьих до недавнего времени было около сорока. Ежедневный рацион – 300 кг мяса. Хищников очень много, поэтому часть отдал в крымский сафари-парк "Тайган" и другие зоопарки страны. ""У нас вообще рождаемость высокая. То енотики, то чернобурки, три дня назад - ослик, а вчера родился сервал", - радуется хозяин зоопарка. Опустевший вольер погибшего верблюжьего семейства скоро тоже примет новых жителей – верблюды едут в освобожденный Мариуполь из Калмыкии."Я всех их люблю. Приходишь хоть в два часа ночи - они выходят встречать. Но есть особенный бурый медведь Потап. Он маленький вырос у меня, ходил со мной в парк и купаться на речку. Теперь здоровый такой. Подходишь, гладишь. Он радуется, и я радуюсь ", – улыбается Савелий.Косолапый любимчик живет в просторном вольере. Комфортные условия здесь изо всех сил стараются обеспечить всем питомцам. Какую-то часть инфраструктуры уже восстановили. Но работы еще много, а денег – впритык. Сейчас в зоопарк почти не ходят посетители - пока еще не до этого, хотя цена билета символическая - всего сто рублей. Помогают коллеги из других зоопарков и волонтеры из разных регионов страны – с миру по нитке.Помочь зоопарку не трудно. Уже на следующей неделе в гости к Савелию Анатольевичу снова поедут "Крымские феи" – повезут корма, овощи. Передать угощения для питомцев "Трех медведей" можно с ними.Еще очень нужны сетка-рабица, гвозди, доски, краска – все для восстановления вольеров. И КамАЗ, чтобы доставить стройматериалы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и ЗапорожьяКогда восстановят центр Мариуполя – Хуснуллин назвал срокиГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца*Террористическая организация, запрещенная в России
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127880071_0:466:960:1186_1920x0_80_0_0_e6e7b28951ffb718f59c3af68ba4dc4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
авторы, мариуполь, новые регионы россии, савелий вашура, зоопарк, донецкая народная республика (днр), общество, крым, татьяна савицкая, "крымские феи"
Март 2022. Мариуполь. Украинские боевики ведут прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Город горит, и горит все живое: "Вот вам, а не ваш русский мир!".
Удар. Прилет по местному зоопарку. Вольеры – в щепки.
И мама-верблюдица падает на колени, накрывает теплым песочным животом маленьких верблюжат – надеется спрятать, и "плачет, плачет человечьими слезами"…
Еще удар. И нет больше ни верблюдицы, ни ее малышей.
"Вы знаете, я была поражена! Зоопарк наполовину разбомбили", – руководитель волонтерского движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая оказалась здесь спустя год – по пути из Донецка завезла в зоопарк партию лекарств для животных. "Они своими силами пытаются все восстановить, но сил не хватает".
Они, и правда, очень стараются, и многое уже сделали. О том, как мариупольский зоопарк "Три медведя" выживал под обстрелами и живет сейчас, как в самое трудное время здесь нашли приют 26 беженцев, а еще – о поступках и надеждах людей с большими сердцами – материал РИА Новости Крым.
Первая война
Директор и основатель "Трех медведей" Савелий Анатольевич Вашура последние девять лет своей жизни делит на "две войны". Та, что была до начала спецоперации – это "первая". В ее начале Вашура все еще жил в родном мариупольском поселке Сартана, где когда-то воплотил детскую мечту – открыл зоопарк.
Здесь и увидел первые разрывы украинских снарядов и сразу принял решение эвакуировать животных в Мариуполь. Это было в 2015-ом. Тогда Киев уже во всю слал детям Донбасса "все самое лучшее" - смертельные снаряды с глумливыми надписями.
"Широкино и Тельманово – везде вокруг постоянно шли бои, гибли люди, а в Мариуполе пока было тихо", – вспоминает Савелий.
Процесс переезда занял два года: нашел и выкупил землю, параллельно оформлял документы, обустраивался. Расселил по вольерам всех своих питомцев - львов и каракалов, медведей и волков, и сам устроился здесь же – в небольшом вагончике, и за короткое время сделал "Три медведя" любимым местом отдыха горожан - с ухоженными дорожками, нарядными клумбами, уютными беседками и кафе, где подавали восхитительные чебуреки по секретному "сартанскому" рецепту.
Страшная весна
В 2022 началась спецоперация, освободительная, с верой в неизбежную Победу. Украинские нацисты тоже, очевидно, почувствовали эту неизбежность. И стали выжигать Мариуполь. К этому времени Савелий построил в границах зоопарка небольшой дом. На 27-й день СВО прямым попаданием украинского снаряда дом был уничтожен, сгорел автомобиль, но главное – погибли животные:
"Снаряды падали прямо в вольеры. Погибли обезьяны, верблюды и ламы, четыре страуса, декоративные козочки. Во время обстрелов молодую девочку леопарда прямо на куски порвало".
Тогда в зоопарке вместе с ним оставались четверо сотрудников. Прямо под бомбежками прятали и успокаивали животных, между ударами приводили в порядок территорию.
"Уехать было бы невозможно. Как бросить зверей? Они моя жизнь. Это как дитя рождается, к нему привыкаешь. И я остался, чтобы спасти зоопарк. Обстрелы были сильные. Многие хищники спаслись только потому, что у них в вольерах есть норы. Все сотрудники жили со мной. Но в любую минуту все могли погибнуть – и люди, и звери".
26 беженцев и бойцы отряда "Сомали"
В первые дни СВО в Мариуполь эвакуировали жителей Сартаны. "Три медведя" стали убежищем для 26 беженцев.
"В городе им дали такое жилье – все разрушенное. Они погибали. А это же мои земляки, все наши. Остались здесь. У меня хотя бы было что кушать: запасы были. Готовили и работали вместе. Час-два между интенсивными обстрелами быстренько шевелились. Ну, дал Бог, все 26 человек остались живы", – радуется Савелий.
Обстрелы продолжались, и теперь к ним прибавилась еще одна беда - мародерство. Голодные горожане вскрывали магазины. Зоопарк тоже пытались ограбить. Животных и имущество стали охранять комендатура и батальон "Сомали" (отдельный штурмовой батальон в составе вооруженных сил ДНР - ред.). "Иначе все бы уничтожили, и животных поубивали бы на мясо и на чучела. Ребята военные прямо с нами и жили, и ели - в общем, все одной большой семьей".
20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя
. Главаря украинского нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России)
вывозили из города в специальной бронемашине - чтобы местные не разорвали на части.
Медведь Потап, верблюды из Калмыкии и стройка
"Тогда уже появилась власть. Начали привозить продукты, стало легче. Помогают, и дрова давали", – благодарит владелец "Трех медведей".
Даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное - запасы не портились из-за крепких морозов. Сколько всего у него питомцев Савелий и сам не знает. Только крупных кошачьих до недавнего времени было около сорока. Ежедневный рацион – 300 кг мяса. Хищников очень много, поэтому часть отдал в крымский сафари-парк "Тайган"
и другие зоопарки страны. "
"У нас вообще рождаемость высокая. То енотики, то чернобурки, три дня назад - ослик, а вчера родился сервал", - радуется хозяин зоопарка.
Опустевший вольер погибшего верблюжьего семейства скоро тоже примет новых жителей – верблюды едут в освобожденный Мариуполь из Калмыкии.
"Я всех их люблю. Приходишь хоть в два часа ночи - они выходят встречать. Но есть особенный бурый медведь Потап. Он маленький вырос у меня, ходил со мной в парк и купаться на речку. Теперь здоровый такой. Подходишь, гладишь. Он радуется, и я радуюсь ", – улыбается Савелий.
И продолжает: "Самая большая радость, что мы теперь вместе. Настроение бодрое, коллектив хороший, ждем скорейшей победы. Теперь нужно быстрее все восстановить. Я хочу, чтобы зоопарк стал одним из лучших в нашей стране".
Косолапый любимчик живет в просторном вольере. Комфортные условия здесь изо всех сил стараются обеспечить всем питомцам. Какую-то часть инфраструктуры уже восстановили. Но работы еще много, а денег – впритык. Сейчас в зоопарк почти не ходят посетители - пока еще не до этого, хотя цена билета символическая - всего сто рублей. Помогают коллеги из других зоопарков и волонтеры из разных регионов страны – с миру по нитке.
Помочь зоопарку не трудно. Уже на следующей неделе в гости к Савелию Анатольевичу снова поедут "Крымские феи" – повезут корма, овощи. Передать угощения для питомцев "Трех медведей" можно с ними.
Еще очень нужны сетка-рабица, гвозди, доски, краска – все для восстановления вольеров. И КамАЗ, чтобы доставить стройматериалы.
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*Террористическая организация, запрещенная в России