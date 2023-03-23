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Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
Десять месяцев назад он впервые услышал грохот рвущихся снарядов: родное село попало под массированный удар украинских боевиков, сквозь раскаты смертельных... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T18:35
2023-03-23T18:38
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белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Десять месяцев назад он впервые услышал грохот рвущихся снарядов: родное село попало под массированный удар украинских боевиков, сквозь раскаты смертельных залпов испугано кричала его маленькая девочка: "Папа, что это?". Вырубился свет – прилет по подстанции – дернулся и замолчал холодильник, а там инсулин и без него никак – дедушка диабетик. Сорвались в бериславскую Качкаровку – к родне, потом в Херсон, дальше – в Генический район, в порядке массовой эвакуации. Так Алексей, его девятилетняя дочка, сестра и пожилые родители попали в дом Ольги Никитиной и живут здесь уже пять месяцев вместе с другими беженцами – всего 43 человека.Все о жизни в новых регионах России читайте тут&gt;&gt;&gt;Все эти пять месяцев хозяйка Ольга Петровна безуспешно пытается привлечь внимание сельсовета: "Они голодные – макароны с постным маслом едят", и бьется за право получить российский паспорт, поскольку сама переехала на юг Херсонщины из Беларуси. О ежедневном подвиге этой сильной женщины – материал РИА Новости Крым.Хозяйка приморского пансионатаЭкономист бобруйского гидролизного завода Ольга Никитина всю жизнь мечтала перебраться к морю. К пенсии мечта сбылась: купила дом на узкой Арабатской косе – в геническом селе Счастливцево – и устроила небольшой пансионат с патриотичным названием "Бульбаш". Тихий двор, увитый виноградом, шелест волн через дорогу – в гости сюда потянулись в основном ее соотечественники и курортники из России. Потом "майданило" Украину, горел Донбасс, началась спецоперация. И всем было страшно, и старшая дочь звонила из Бобруйска и умоляла в трубку: "Мамочка, бросай все и возвращайся". Возможно, так и случилось бы, но в сентябре у ворот пансионата остановилась незнакомая машина:"Вышел мужчина в военной форме с оружием, с ним еще один:– Я из военной администрации. Сколько людей можете принять?– А что случилось?– Эвакуация. Сейчас будет очень много беженцев из Херсонской области. Заселяйте, мы вам будем оказывать помощь через администрацию".И поехали в "Бульбаш" люди из Великой Александровки, Каховки, Херсона – большинство без денег, многие без вещей. Тогда в пансионате было всего восемь отапливаемых номеров. Впереди зима. Спешно закупила электробатареи – проводка не выдерживала, трижды горели, пришлось приобрести котел. На беларусской пенсионной карте Ольги Петровны осталось 700 рублей.А сельсовет помогать отказался.Письма о помощи"Председатель пришел: "Ну, выгони их, да и все". А у меня на территории шесть бабушек 94-96 лет, два неходячих. Открываю дверь, показываю: "Бери и сам выноси парализованного". Ничего не ответил. Потом говорит: "Заходите, я вас маслом угощу". Да не нужно мне ваше масло".Чтобы нормально кормить людей, нужны системные решения. Она просила выделить деньги, составила списки беженцев, отнесла в сельсовет: "Оставьте, но смысла не вижу", – сказала ей какая-то местная чиновница. Дважды писала в районную администрацию, еще дважды – в администрацию президента – пока тоже безрезультатно – все спускают обратно. Частично выручает "гуманитарка". Среди ее вынужденных постояльцев есть те, кто устроился на работу. Эти люди скидываются, она закупает продукты и готовит первое, второе, третье.Гуманитарная миссияАлексей прибыл в Счастливцево из Великоалександровского района. На малой родине его "потеряли". Но разыскивали и вот теперь нашли:"После массовых обстрелов люди выбирались из района хаотично. Изначально не было централизованной эвакуации, со многими потерялась связь. Мы ищем, и сегодня удалось найти еще три семьи, которые выезжали самостоятельною. Записали их проблемы, вопросы по социальным и пенсионным выплатам, системе образования, поскольку есть ребенок, который не может пойти в школу. Будем решать по мере возможности", – обещает представитель военно-гражданской администрации Великоалександровского района Татьяна Рудыка.Узнав о ситуации, РИА Новости Крым вместе с представителями Великой Александровки привезли в "Бульбаш" мясо и рыбу, масло и свежие фрукты. Уже на следующий день во дворе пансионата продуктовые наборы выгружали волонтеры движения "Крымские феи" – на какое-то время этого хватит.Постепенно люди будут уезжать. Уже сейчас многие получили жилищные сертификаты, но этот теплый дом опустеет еще не скоро. Ольга Петровна продолжит свой неравный бой с местной бюрократической машиной. Она добивается, чтобы пансионат признали пунктом временного размещения беженцев. А еще очень хочет получить российский паспорт: "У нас в Белоруссии теперь разрешают второе гражданство" – это, конечно, облегчило бы ее жизнь в освобожденной Херсонской области. В Генической миграционной службе пожимают плечами: "Помочь не можем, езжайте в Симферополь". На это путешествие денег нет – все сбережения она почти истребила. Неистребимой остается только ее вера в людей. И люди каждый день благодарят свою спасительницу Петровну.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из КрымаАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОКакие вакансии предлагает беженцам Крым
херсонская область
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца в Херсонской области
Как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца в Херсонской области
2023-03-23T18:35
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История одного переселенца: Алексей из Великоалександровского района Херсонщины
История одного переселенца: Алексей из Великоалександровского района Херсонщины
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эксклюзивы риа новости крым, риа новости крым, херсонская область, геническ, общество, новости, белоруссия
Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца

Пенсионерка из Беларуси помогла 43 беженцам с Херсонщины и сама осталась без помощи

18:35 23.03.2023 (обновлено: 18:38 23.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПенсионерка из Беларуси Ольга Никитина в своем пансионате спасла переселенцев из Херсонской области
Пенсионерка из Беларуси Ольга Никитина в своем пансионате спасла переселенцев из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Десять месяцев назад он впервые услышал грохот рвущихся снарядов: родное село попало под массированный удар украинских боевиков, сквозь раскаты смертельных залпов испугано кричала его маленькая девочка: "Папа, что это?". Вырубился свет – прилет по подстанции – дернулся и замолчал холодильник, а там инсулин и без него никак – дедушка диабетик. Сорвались в бериславскую Качкаровку – к родне, потом в Херсон, дальше – в Генический район, в порядке массовой эвакуации. Так Алексей, его девятилетняя дочка, сестра и пожилые родители попали в дом Ольги Никитиной и живут здесь уже пять месяцев вместе с другими беженцами – всего 43 человека.
Все о жизни в новых регионах России читайте тут>>>
Все эти пять месяцев хозяйка Ольга Петровна безуспешно пытается привлечь внимание сельсовета: "Они голодные – макароны с постным маслом едят", и бьется за право получить российский паспорт, поскольку сама переехала на юг Херсонщины из Беларуси. О ежедневном подвиге этой сильной женщины – материал РИА Новости Крым.

Хозяйка приморского пансионата

Экономист бобруйского гидролизного завода Ольга Никитина всю жизнь мечтала перебраться к морю. К пенсии мечта сбылась: купила дом на узкой Арабатской косе – в геническом селе Счастливцево и устроила небольшой пансионат с патриотичным названием "Бульбаш". Тихий двор, увитый виноградом, шелест волн через дорогу – в гости сюда потянулись в основном ее соотечественники и курортники из России. Потом "майданило" Украину, горел Донбасс, началась спецоперация. И всем было страшно, и старшая дочь звонила из Бобруйска и умоляла в трубку: "Мамочка, бросай все и возвращайся". Возможно, так и случилось бы, но в сентябре у ворот пансионата остановилась незнакомая машина:
"Вышел мужчина в военной форме с оружием, с ним еще один:
– Я из военной администрации. Сколько людей можете принять?
– А что случилось?
– Эвакуация. Сейчас будет очень много беженцев из Херсонской области. Заселяйте, мы вам будем оказывать помощь через администрацию".
И поехали в "Бульбаш" люди из Великой Александровки, Каховки, Херсона большинство без денег, многие без вещей. Тогда в пансионате было всего восемь отапливаемых номеров. Впереди зима. Спешно закупила электробатареи – проводка не выдерживала, трижды горели, пришлось приобрести котел. На беларусской пенсионной карте Ольги Петровны осталось 700 рублей.
А сельсовет помогать отказался.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В пансионате Ольги Никитиной нашли крышу над гололвой 43 переселенца, среди которых пенсионеры и дети

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
1 из 8

В пансионате Ольги Никитиной нашли крышу над гололвой 43 переселенца, среди которых пенсионеры и дети

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Все они рады, потому что если бы не Ольга Петровна, они бы остались зимой на улице

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
2 из 8

Все они рады, потому что если бы не Ольга Петровна, они бы остались зимой на улице

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Не смотря на все трудности, в ее пансионате царит порядок, доброта и душевное тепло

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
3 из 8

Не смотря на все трудности, в ее пансионате царит порядок, доброта и душевное тепло

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Лагерь беженцев в частном пансионате в селе Счастливцево Генического района...

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
4 из 8

Лагерь беженцев в частном пансионате в селе Счастливцево Генического района...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

... где переселенцы не теряют оптимизма и верят, что скоро наступит белая полоса в их жизни

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
5 из 8

... где переселенцы не теряют оптимизма и верят, что скоро наступит белая полоса в их жизни

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
6 из 8
Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несколько месяцев Ольга Никитина оббивала пороги администраций разных уровней, чтобы власти обратили внимание на ее постояльцев и помогли им

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
7 из 8

Несколько месяцев Ольга Никитина оббивала пороги администраций разных уровней, чтобы власти обратили внимание на ее постояльцев и помогли им

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Теперь и у нее появилась надежда. В ее лагере несколько семей из Великоалександровского района, на которых вышли представители ВГА. Районные власти заверили, что сделают все, чтобы помочь героической женщине и ее постояльцам

Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
8 из 8

Теперь и у нее появилась надежда. В ее лагере несколько семей из Великоалександровского района, на которых вышли представители ВГА. Районные власти заверили, что сделают все, чтобы помочь героической женщине и ее постояльцам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8

В пансионате Ольги Никитиной нашли крышу над гололвой 43 переселенца, среди которых пенсионеры и дети

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8

Все они рады, потому что если бы не Ольга Петровна, они бы остались зимой на улице

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8

Не смотря на все трудности, в ее пансионате царит порядок, доброта и душевное тепло

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8

Лагерь беженцев в частном пансионате в селе Счастливцево Генического района...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

... где переселенцы не теряют оптимизма и верят, что скоро наступит белая полоса в их жизни

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Лагерь беженцев в селе Счастливцево Генического района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8

Несколько месяцев Ольга Никитина оббивала пороги администраций разных уровней, чтобы власти обратили внимание на ее постояльцев и помогли им

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

Теперь и у нее появилась надежда. В ее лагере несколько семей из Великоалександровского района, на которых вышли представители ВГА. Районные власти заверили, что сделают все, чтобы помочь героической женщине и ее постояльцам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Письма о помощи

"Председатель пришел: "Ну, выгони их, да и все". А у меня на территории шесть бабушек 94-96 лет, два неходячих. Открываю дверь, показываю: "Бери и сам выноси парализованного". Ничего не ответил. Потом говорит: "Заходите, я вас маслом угощу". Да не нужно мне ваше масло".
Чтобы нормально кормить людей, нужны системные решения. Она просила выделить деньги, составила списки беженцев, отнесла в сельсовет: "Оставьте, но смысла не вижу", сказала ей какая-то местная чиновница. Дважды писала в районную администрацию, еще дважды – в администрацию президента – пока тоже безрезультатно – все спускают обратно. Частично выручает "гуманитарка". Среди ее вынужденных постояльцев есть те, кто устроился на работу. Эти люди скидываются, она закупает продукты и готовит первое, второе, третье.
"Я сама детдомовская. Но государство нас хорошо кормило. А их не кормят. У меня сейчас на обеды выходят 11 человек. Остальные голодные – каждый день макароны с постным маслом едят. Рады, что не бомбят. Но это не дело, как они питаются. Маленькие дети, бабушки. Еще есть папа, который один содержит дочку. Они тоже не приходят, потому что у них не хватает на питание", – упоминает Ольга уже знакомого нам Алексея.

Гуманитарная миссия

Алексей прибыл в Счастливцево из Великоалександровского района. На малой родине его "потеряли". Но разыскивали и вот теперь нашли:
"После массовых обстрелов люди выбирались из района хаотично. Изначально не было централизованной эвакуации, со многими потерялась связь. Мы ищем, и сегодня удалось найти еще три семьи, которые выезжали самостоятельною. Записали их проблемы, вопросы по социальным и пенсионным выплатам, системе образования, поскольку есть ребенок, который не может пойти в школу. Будем решать по мере возможности", – обещает представитель военно-гражданской администрации Великоалександровского района Татьяна Рудыка.
Узнав о ситуации, РИА Новости Крым вместе с представителями Великой Александровки привезли в "Бульбаш" мясо и рыбу, масло и свежие фрукты. Уже на следующий день во дворе пансионата продуктовые наборы выгружали волонтеры движения "Крымские феи" – на какое-то время этого хватит.
Постепенно люди будут уезжать. Уже сейчас многие получили жилищные сертификаты, но этот теплый дом опустеет еще не скоро. Ольга Петровна продолжит свой неравный бой с местной бюрократической машиной. Она добивается, чтобы пансионат признали пунктом временного размещения беженцев. А еще очень хочет получить российский паспорт: "У нас в Белоруссии теперь разрешают второе гражданство" – это, конечно, облегчило бы ее жизнь в освобожденной Херсонской области. В Генической миграционной службе пожимают плечами: "Помочь не можем, езжайте в Симферополь". На это путешествие денег нет – все сбережения она почти истребила. Неистребимой остается только ее вера в людей. И люди каждый день благодарят свою спасительницу Петровну.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
Какие вакансии предлагает беженцам Крым
Эксклюзивы РИА Новости КрымРИА Новости КрымХерсонская областьГеническОбществоНовостиБелоруссия
 
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Заголовок открываемого материала
18:35Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
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