https://crimea.ria.ru/20230323/golodnaya-zima-23-go-kak-pensionerka-iz-belarusi-spasla-43-bezhentsa-1127736627.html

Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца

Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца

Десять месяцев назад он впервые услышал грохот рвущихся снарядов: родное село попало под массированный удар украинских боевиков, сквозь раскаты смертельных... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T18:35

2023-03-23T18:35

2023-03-23T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Десять месяцев назад он впервые услышал грохот рвущихся снарядов: родное село попало под массированный удар украинских боевиков, сквозь раскаты смертельных залпов испугано кричала его маленькая девочка: "Папа, что это?". Вырубился свет – прилет по подстанции – дернулся и замолчал холодильник, а там инсулин и без него никак – дедушка диабетик. Сорвались в бериславскую Качкаровку – к родне, потом в Херсон, дальше – в Генический район, в порядке массовой эвакуации. Так Алексей, его девятилетняя дочка, сестра и пожилые родители попали в дом Ольги Никитиной и живут здесь уже пять месяцев вместе с другими беженцами – всего 43 человека.Все о жизни в новых регионах России читайте тут>>>Все эти пять месяцев хозяйка Ольга Петровна безуспешно пытается привлечь внимание сельсовета: "Они голодные – макароны с постным маслом едят", и бьется за право получить российский паспорт, поскольку сама переехала на юг Херсонщины из Беларуси. О ежедневном подвиге этой сильной женщины – материал РИА Новости Крым.Хозяйка приморского пансионатаЭкономист бобруйского гидролизного завода Ольга Никитина всю жизнь мечтала перебраться к морю. К пенсии мечта сбылась: купила дом на узкой Арабатской косе – в геническом селе Счастливцево – и устроила небольшой пансионат с патриотичным названием "Бульбаш". Тихий двор, увитый виноградом, шелест волн через дорогу – в гости сюда потянулись в основном ее соотечественники и курортники из России. Потом "майданило" Украину, горел Донбасс, началась спецоперация. И всем было страшно, и старшая дочь звонила из Бобруйска и умоляла в трубку: "Мамочка, бросай все и возвращайся". Возможно, так и случилось бы, но в сентябре у ворот пансионата остановилась незнакомая машина:"Вышел мужчина в военной форме с оружием, с ним еще один:– Я из военной администрации. Сколько людей можете принять?– А что случилось?– Эвакуация. Сейчас будет очень много беженцев из Херсонской области. Заселяйте, мы вам будем оказывать помощь через администрацию".И поехали в "Бульбаш" люди из Великой Александровки, Каховки, Херсона – большинство без денег, многие без вещей. Тогда в пансионате было всего восемь отапливаемых номеров. Впереди зима. Спешно закупила электробатареи – проводка не выдерживала, трижды горели, пришлось приобрести котел. На беларусской пенсионной карте Ольги Петровны осталось 700 рублей.А сельсовет помогать отказался.Письма о помощи"Председатель пришел: "Ну, выгони их, да и все". А у меня на территории шесть бабушек 94-96 лет, два неходячих. Открываю дверь, показываю: "Бери и сам выноси парализованного". Ничего не ответил. Потом говорит: "Заходите, я вас маслом угощу". Да не нужно мне ваше масло".Чтобы нормально кормить людей, нужны системные решения. Она просила выделить деньги, составила списки беженцев, отнесла в сельсовет: "Оставьте, но смысла не вижу", – сказала ей какая-то местная чиновница. Дважды писала в районную администрацию, еще дважды – в администрацию президента – пока тоже безрезультатно – все спускают обратно. Частично выручает "гуманитарка". Среди ее вынужденных постояльцев есть те, кто устроился на работу. Эти люди скидываются, она закупает продукты и готовит первое, второе, третье.Гуманитарная миссияАлексей прибыл в Счастливцево из Великоалександровского района. На малой родине его "потеряли". Но разыскивали и вот теперь нашли:"После массовых обстрелов люди выбирались из района хаотично. Изначально не было централизованной эвакуации, со многими потерялась связь. Мы ищем, и сегодня удалось найти еще три семьи, которые выезжали самостоятельною. Записали их проблемы, вопросы по социальным и пенсионным выплатам, системе образования, поскольку есть ребенок, который не может пойти в школу. Будем решать по мере возможности", – обещает представитель военно-гражданской администрации Великоалександровского района Татьяна Рудыка.Узнав о ситуации, РИА Новости Крым вместе с представителями Великой Александровки привезли в "Бульбаш" мясо и рыбу, масло и свежие фрукты. Уже на следующий день во дворе пансионата продуктовые наборы выгружали волонтеры движения "Крымские феи" – на какое-то время этого хватит.Постепенно люди будут уезжать. Уже сейчас многие получили жилищные сертификаты, но этот теплый дом опустеет еще не скоро. Ольга Петровна продолжит свой неравный бой с местной бюрократической машиной. Она добивается, чтобы пансионат признали пунктом временного размещения беженцев. А еще очень хочет получить российский паспорт: "У нас в Белоруссии теперь разрешают второе гражданство" – это, конечно, облегчило бы ее жизнь в освобожденной Херсонской области. В Генической миграционной службе пожимают плечами: "Помочь не можем, езжайте в Симферополь". На это путешествие денег нет – все сбережения она почти истребила. Неистребимой остается только ее вера в людей. И люди каждый день благодарят свою спасительницу Петровну.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из КрымаАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОКакие вакансии предлагает беженцам Крым

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геническ

белоруссия

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Как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца в Херсонской области Как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца в Херсонской области 2023-03-23T18:35 true PT4M37S

История одного переселенца: Алексей из Великоалександровского района Херсонщины История одного переселенца: Алексей из Великоалександровского района Херсонщины 2023-03-23T18:35 true PT2M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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