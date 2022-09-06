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Какие вакансии предлагает беженцам Крым - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Какие вакансии предлагает беженцам Крым
Какие вакансии предлагает беженцам Крым - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Какие вакансии предлагает беженцам Крым
Сегодня в Крыму через службу занятости нашли работу около 40 прибывших с освобожденных территорий Украины граждан. Их трудоустраивают на промышленные... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T20:02
2022-09-06T20:02
общество
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму через службу занятости нашли работу около 40 прибывших с освобожденных территорий Украины граждан. Их трудоустраивают на промышленные предприятия, в учреждения образования и торговые сети. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Михалевский напомнил, что 27 августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Замминистра рассчитывает, что в связи с этим количество трудоустроенных в республике будет расти.Так, по его словам, многие работодатели давали работу с проживанием – летом 2022 года количество таких вакансий было около 1000.По данным республиканского "Центра занятости населения", большинство прибывших с Украины, Донецкой и Луганской народных республик нашли работу в Симферополе.Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ &gt;&gt;При наличии квалификации беженцы преподают в школах, работают инженерами и рабочими на заводах "Фиолент" и "Крымский содовый завод", а также на Крымской железной дороге. Если документы, подтверждающие образование, утрачены, то специалистов берут на младшие должности и помогают восстанавливать бумаги.Также приезжим предлагают работу в качестве вспомогательного персонала – продавцов, кассиров, охранников, подсобных рабочих, сборщиков урожая, виноградарей, рассказала начальник отдела организации содействия трудоустройству населения Марина Кулиш.Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала трудоустройство главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев.
https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
крым
донецкая народная республика (днр)
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общество, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина
Какие вакансии предлагает беженцам Крым

В Крыму приехавшие из Украины и ДНР беженцы работают в школах, в торговле и на заводах

20:02 06.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму через службу занятости нашли работу около 40 прибывших с освобожденных территорий Украины граждан. Их трудоустраивают на промышленные предприятия, в учреждения образования и торговые сети. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Михалевский напомнил, что 27 августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Замминистра рассчитывает, что в связи с этим количество трудоустроенных в республике будет расти.
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"После прохождения необходимых процедур на правах российских граждан они могут трудоустраиваться к любому работодателю независимо от прописки и наличия документов", – сказал Михалевский и добавил, что дополнительные беседы проведены и с работодателями, чтобы исключить препятствование при приеме приезжих на работу.
Так, по его словам, многие работодатели давали работу с проживанием – летом 2022 года количество таких вакансий было около 1000.
По данным республиканского "Центра занятости населения", большинство прибывших с Украины, Донецкой и Луганской народных республик нашли работу в Симферополе.
Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ >>
При наличии квалификации беженцы преподают в школах, работают инженерами и рабочими на заводах "Фиолент" и "Крымский содовый завод", а также на Крымской железной дороге. Если документы, подтверждающие образование, утрачены, то специалистов берут на младшие должности и помогают восстанавливать бумаги.
Также приезжим предлагают работу в качестве вспомогательного персонала – продавцов, кассиров, охранников, подсобных рабочих, сборщиков урожая, виноградарей, рассказала начальник отдела организации содействия трудоустройству населения Марина Кулиш.
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала трудоустройство главной проблемой приехавших в Россию из Украины и Донбасса беженцев.
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ОбществоКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Украина
 
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