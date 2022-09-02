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Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
Для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T17:42
2022-09-02T17:42
мвд по республике крым
общество
российская федерация (россия, рф)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях по месту прибывания, сообщили в пресс-центре МВД России."Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования им необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту пребывания", — говорится в сообщении.Также на месте можно пройти и медицинское освидетельствование в организациях, которые определяют власти региона. "Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прошедшие в установленном порядке вышеуказанные процедуры, вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в РФ", — уточнили в МВД.В ведомстве напомнили, что согласно изменениям работодатели, нанимающие таких сотрудников, обязаны сообщить об этом в территориальный орган МВД, как и о прекращении или расторжении трудовых отношений. Сделать это нужно не позднее трех дней с даты. Если договоры были заключены до 27 августа 2022 года, и работодатель не уведомил об этом МВД, это можно сделать в срок до 10 календарных дней.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.
https://crimea.ria.ru/20220901/glava-ukrainskoy-obschiny-kryma-ozvuchila-glavnuyu-problemu-bezhentsev-1124367674.html
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
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мвд по республике крым, общество, российская федерация (россия, рф), закон и право
Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ

МВД разъяснило, как беженцам получить право на бессрочное пребывание и работу без патента

17:42 02.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях по месту прибывания, сообщили в пресс-центре МВД России.
"Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования им необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту пребывания", — говорится в сообщении.
Также на месте можно пройти и медицинское освидетельствование в организациях, которые определяют власти региона.
В МВД уточнили, что повторно обращаться в миграционное подразделение за продлением срока временного пребывания, после того как получен ламинированный документ о прохождении дактилоскопии и фотографирования, не нужно. Также не нужно повторно оформлять разрешения на работу или патенты, даже при истечении срока действия.
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"Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прошедшие в установленном порядке вышеуказанные процедуры, вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в РФ", — уточнили в МВД.
В ведомстве напомнили, что согласно изменениям работодатели, нанимающие таких сотрудников, обязаны сообщить об этом в территориальный орган МВД, как и о прекращении или расторжении трудовых отношений. Сделать это нужно не позднее трех дней с даты. Если договоры были заключены до 27 августа 2022 года, и работодатель не уведомил об этом МВД, это можно сделать в срок до 10 календарных дней.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.
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