https://crimea.ria.ru/20220902/bessrochnoe-prebyvanie-i-trudoustroystvo-dlya-bezhentsev-razyasnenie-mvd-rf-1124386627.html

Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ

Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ

Для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T17:42

2022-09-02T17:42

2022-09-02T17:42

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Для временного бессрочного пребывания и трудоустройства в России без патента прибывшим жителям Украины и республик Донбасса необходимо пройти медосведетельствование, фотографирование и дактилоскопию. Сделать это можно в региональных организациях по месту прибывания, сообщили в пресс-центре МВД России."Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования им необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту пребывания", — говорится в сообщении.Также на месте можно пройти и медицинское освидетельствование в организациях, которые определяют власти региона. "Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прошедшие в установленном порядке вышеуказанные процедуры, вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в РФ", — уточнили в МВД.В ведомстве напомнили, что согласно изменениям работодатели, нанимающие таких сотрудников, обязаны сообщить об этом в территориальный орган МВД, как и о прекращении или расторжении трудовых отношений. Сделать это нужно не позднее трех дней с даты. Если договоры были заключены до 27 августа 2022 года, и работодатель не уведомил об этом МВД, это можно сделать в срок до 10 календарных дней.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования.

https://crimea.ria.ru/20220901/glava-ukrainskoy-obschiny-kryma-ozvuchila-glavnuyu-problemu-bezhentsev-1124367674.html

https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html

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мвд по республике крым, общество, российская федерация (россия, рф), закон и право