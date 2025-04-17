https://crimea.ria.ru/20250417/bespilotniki-atakovali-tulskuyu-i-vladimirskuyu-oblasti-1145741356.html

Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области

Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области

Украинские беспилотники в четверг утром атаковали Тульскую и Владимирскую области России. Об этом сообщают власти. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T07:32

2025-04-17T07:32

2025-04-17T07:33

тульская область

владимирская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в четверг утром атаковали Тульскую и Владимирскую области России. Об этом сообщают власти.По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, над регионом были уничтожены пять БПЛА.В Тульской области также отработала система ПВО, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Накануне вражеский беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, владимирская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости