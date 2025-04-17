Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области
В Тульской и Владимирской областях отражена атака беспилотников ВСУ
07:32 17.04.2025 (обновлено: 07:33 17.04.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в четверг утром атаковали Тульскую и Владимирскую области России. Об этом сообщают власти.
По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, над регионом были уничтожены пять БПЛА.
"Силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы. Угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется", - написал он в Telegram.
В Тульской области также отработала система ПВО, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Дежурными средствами ПВО Минобороны России вражеская атака отражена, воздушная цель нейтрализована. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - заверил он.
Накануне вражеский беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.
Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.
До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.
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