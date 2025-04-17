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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Новая мощная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю в ночь на четверг, магнитные удары будут продолжаться до полудня с разной силой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T07:37
2025-04-17T07:37
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
космос
земля
новости
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новая мощная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю в ночь на четверг, магнитные удары будут продолжаться до полудня с разной силой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, мощный шторм уровня G3 произошел в полночь. К 6 часам утра четверга интенсивность геомагнитного возмущения постепенно снизилась до уровня G2.Прогнозируется, что до 9 часов утра мощность магнитосферного события останется неизменной, но постепенно снизиться до минимального уровня G1 с 9 часов утра. После полудня шторм прекратится, но до 15.00 еще возможны слабое космическое волнение.В соответствии с данными Лаборатории, следующих геомагнитных вспышек уровня G1 следует ожидать 22 и 24 апреля. 18, 21, 25 возможно небольшое повышение геомагнитного фона, не достигающее штормовых значений.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, новости, стихия
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Новая магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю ночью - ученые

07:37 17.04.2025
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новая мощная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю в ночь на четверг, магнитные удары будут продолжаться до полудня с разной силой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По информации ученых, мощный шторм уровня G3 произошел в полночь. К 6 часам утра четверга интенсивность геомагнитного возмущения постепенно снизилась до уровня G2.
Прогнозируется, что до 9 часов утра мощность магнитосферного события останется неизменной, но постепенно снизиться до минимального уровня G1 с 9 часов утра. После полудня шторм прекратится, но до 15.00 еще возможны слабое космическое волнение.
В соответствии с данными Лаборатории, следующих геомагнитных вспышек уровня G1 следует ожидать 22 и 24 апреля. 18, 21, 25 возможно небольшое повышение геомагнитного фона, не достигающее штормовых значений.
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Магнитные буриСолнцеВспышки на СолнцекосмосЗемляНовостиСтихия
 
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