https://crimea.ria.ru/20250417/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1145741507.html

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Новая мощная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю в ночь на четверг, магнитные удары будут продолжаться до полудня с разной силой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T07:37

2025-04-17T07:37

2025-04-17T07:37

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

новости

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Новая мощная магнитная буря уровня G3 обрушилась на Землю в ночь на четверг, магнитные удары будут продолжаться до полудня с разной силой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, мощный шторм уровня G3 произошел в полночь. К 6 часам утра четверга интенсивность геомагнитного возмущения постепенно снизилась до уровня G2.Прогнозируется, что до 9 часов утра мощность магнитосферного события останется неизменной, но постепенно снизиться до минимального уровня G1 с 9 часов утра. После полудня шторм прекратится, но до 15.00 еще возможны слабое космическое волнение.В соответствии с данными Лаборатории, следующих геомагнитных вспышек уровня G1 следует ожидать 22 и 24 апреля. 18, 21, 25 возможно небольшое повышение геомагнитного фона, не достигающее штормовых значений.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, новости, стихия