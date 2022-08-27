https://crimea.ria.ru/20220827/zhiteli-lnr-dnr-i-ukrainy-smogut-nakhoditsya-v-rf-bez-ogranicheniy---ukaz-1124316907.html

Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ

Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ

Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T15:56

2022-08-27T15:56

2022-08-27T16:48

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

украина

российская федерация (россия, рф)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что для этого гражданам необходимо пройти дактилоскопию, медицинское освидетельствование и сфотографироваться. На прохождение процедур дается 30 дней со дня подписания указа.Кроме того, согласно тексту указа, перечисленные категории граждан могут осуществлять трудовую деятельность на территории России без разрешения на работу или патента, после проведения идентификации личности в территориальных органах МВД. Работодатели при этом также получили право привлекать на работу указанные категории граждан, если они предъявят документ, подтверждающий прохождение дактилоскопии и фото. При этом работодателям необходимо уведомить территориальный орган МВД по месту работы о найме иностранных граждан.

https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html

https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), украина, российская федерация (россия, рф), закон и право, общество