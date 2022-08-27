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Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T15:56
2022-08-27T15:56
2022-08-27T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ, разрешающий гражданам ЛНР, ДНР и Украины без ограничений пребывать на территории Российской Федерации при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что для этого гражданам необходимо пройти дактилоскопию, медицинское освидетельствование и сфотографироваться. На прохождение процедур дается 30 дней со дня подписания указа.Кроме того, согласно тексту указа, перечисленные категории граждан могут осуществлять трудовую деятельность на территории России без разрешения на работу или патента, после проведения идентификации личности в территориальных органах МВД. Работодатели при этом также получили право привлекать на работу указанные категории граждан, если они предъявят документ, подтверждающий прохождение дактилоскопии и фото. При этом работодателям необходимо уведомить территориальный орган МВД по месту работы о найме иностранных граждан.
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
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владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), украина, российская федерация (россия, рф), закон и право, общество
Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
Путин: граждане республик Донбасса и Украины смогут находиться в РФ без ограничений
15:56 27.08.2022 (обновлено: 16:48 27.08.2022)