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Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России
Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T07:49
2025-04-17T07:49
2025-04-17T07:49
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
тульская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны.По данным военных, над Курской областью перехвачены 49 вражеских БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской областями, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщал об уничтожении пяти беспилотников над регионом. В Тульской области также отработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник пытался атаковать аэродром в СевастополеБеспилотники атакуют Ивановскую областьДва беспилотника уничтожены над Крымом
тульская область
владимирская область
курская область
орловская область
рязанская область
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, тульская область, владимирская область, курская область, орловская область, рязанская область, брянская область, новости
Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России
Над шестью регионами России сбили 71 беспилотник