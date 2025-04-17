https://crimea.ria.ru/20250417/sily-pvo-otrazili-massirovannyy-udar-bespilotnikov-na-regiony-rossii-1145741776.html

Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России

Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T07:49

2025-04-17T07:49

2025-04-17T07:49

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

тульская область

владимирская область

курская область

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рязанская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны.По данным военных, над Курской областью перехвачены 49 вражеских БПЛА, по семь - над Орловской и Рязанской областями, четыре - над Брянской, три - над Владимирской, один - над Тульской областью.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщал об уничтожении пяти беспилотников над регионом. В Тульской области также отработала система ПВО. Обошлось без пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник пытался атаковать аэродром в СевастополеБеспилотники атакуют Ивановскую областьДва беспилотника уничтожены над Крымом

тульская область

владимирская область

курская область

орловская область

рязанская область

брянская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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