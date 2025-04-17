Рейтинг@Mail.ru
Как россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/kak-rossiyane-budut-otdykhat-na-mayskie-prazdniki-1145716718.html
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
В мае россиян ждут сразу две короткие рабочие недели - по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T07:10
2025-04-17T07:10
майские праздники
праздники и памятные даты
отдых
выходной в крыму
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111198/06/1111980669_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d136543b6799eb65995f64df0c6f0a78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 176 апр – РИА Новости Крым. В мае россиян ждут сразу две короткие рабочие недели - по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы.В соответствии с графиком выходных дней, в честь Дня весны и труда трудящиеся будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.Затем с 8 по 11 мая наступят четыре дня отдыха в честь Дня Победы, где 9 мая — это официальный праздник.Жителей Крыма также ждет дополнительный выходной 21 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой. Это определено республиканским законом, как и прошедший выходной 31 марта по случаю Ураза-байрам, а также грядущие - 6 июня, в честь Курбан-байрам, и 9 июня — в день Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111198/06/1111980669_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_71f8d68cf1c74ce52bb440fd47fb346f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майские праздники, праздники и памятные даты, отдых, выходной в крыму, общество, новости
Как россияне будут отдыхать на майские праздники

В мае россиян ждут длинные выходные в честь Первомая и Дня Победы

07:10 17.04.2025
 
© РИА НовостиКалендарь. Архивное фото
Календарь. Архивное фото
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 176 апр – РИА Новости Крым. В мае россиян ждут сразу две короткие рабочие недели - по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы.
В соответствии с графиком выходных дней, в честь Дня весны и труда трудящиеся будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.
Затем с 8 по 11 мая наступят четыре дня отдыха в честь Дня Победы, где 9 мая — это официальный праздник.
Жителей Крыма также ждет дополнительный выходной 21 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой. Это определено республиканским законом, как и прошедший выходной 31 марта по случаю Ураза-байрам, а также грядущие - 6 июня, в честь Курбан-байрам, и 9 июня — в день Святой Троицы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
 
Майские праздникиПраздники и памятные датыОтдыхВыходной в КрымуОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48В Севастополе остановили паром
08:38Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
08:12Какие куличи не надо покупать – совет священника
07:49Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России
07:37Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
07:32Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области
07:10Как россияне будут отдыхать на майские праздники
06:38Выходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею
06:10Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь
00:01Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 17 апреля
23:20Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
22:42Атака на Севастополь и отказ Трампа Зеленскому: главное за день
22:24РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков к Пасхе
22:12Более 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в Крыму
21:53Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейк
21:39Раскрыт план Зеленского на 9 мая
21:32Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе
21:14Крымчанин стал призером международного турнира по теннису
20:53В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
Лента новостейМолния