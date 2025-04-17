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Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
В мае россиян ждут сразу две короткие рабочие недели - по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T07:10
2025-04-17T07:10
2025-04-17T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 176 апр – РИА Новости Крым. В мае россиян ждут сразу две короткие рабочие недели - по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы.В соответствии с графиком выходных дней, в честь Дня весны и труда трудящиеся будут отдыхать с 1 по 4 мая включительно, 30 апреля станет сокращенным рабочим днем.Затем с 8 по 11 мая наступят четыре дня отдыха в честь Дня Победы, где 9 мая — это официальный праздник.Жителей Крыма также ждет дополнительный выходной 21 апреля — по случаю празднования Пасхи Христовой. Это определено республиканским законом, как и прошедший выходной 31 марта по случаю Ураза-байрам, а также грядущие - 6 июня, в честь Курбан-байрам, и 9 июня — в день Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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майские праздники, праздники и памятные даты, отдых, выходной в крыму, общество, новости
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
В мае россиян ждут длинные выходные в честь Первомая и Дня Победы