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Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма
Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма
Военкоры РИА Новости Крым и волонтеры движения "Крымские феи" совершили очередное доброе дело – доставили гуманитарный груз жителям прифронтовой Каховки... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:08
2023-03-17T19:23
"крымские феи"
татьяна савицкая
херсонская область
риа новости крым
общество
россия
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КАХОВКА, 17 мар – РИА Новости Крым. Военкоры РИА Новости Крым и волонтеры движения "Крымские феи" совершили очередное доброе дело – доставили гуманитарный груз жителям прифронтовой Каховки Херсонской области.Этот небольшой городок подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ, поэтому дорога туда была непростой. Руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая благодарит конвой, который помог волонтерам добраться до города, в частности, мобильную группу Великоалександровской ВГА, а также всех, кто собирал гуманитарную помощь, так нужную местным жителям."Положение здесь очень тяжелое, сюда нужно везти и везти, ехать и ехать", - говорит она."Спасибо от всей души жителям Крыма и России – великой, большой нашей земли. Это словами не передать: у меня год просят то, что вы привезли", - обратился к волонтерам представитель администрации города Руслан Красота.В свою очередь старший выпускающий редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев, который уже не первый раз с "Крымскими феями" приезжает в Херсонскую и Запорожскую область с гуманитарной миссией, подчеркнул, что делать добрые дела можно в самых тяжелых условиях и находить для этого время даже в рабочих командировках.Сергей Георгиев напомнил, что это не первая подобная акция РИА Новости Крым: ранее наши сотрудники привозили медикаменты в больницу прифронтовой Васильевки и новогодние подарки в Чаплынку.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
РИА Новости Крым и "Крымские феи" доставили гуманитарную помощь в Каховку
РИА Новости Крым и "Крымские феи" доставили гуманитарную помощь в Каховку
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"крымские феи", татьяна савицкая, херсонская область, риа новости крым, общество, россия, новости крыма, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма

Под обстрелами ВСУ: РИА Новости Крым и "Крымские феи" привезли гуманитарный груз в Каховку

20:08 17.03.2023
 
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КАХОВКА, 17 мар – РИА Новости Крым. Военкоры РИА Новости Крым и волонтеры движения "Крымские феи" совершили очередное доброе дело – доставили гуманитарный груз жителям прифронтовой Каховки Херсонской области.
Этот небольшой городок подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ, поэтому дорога туда была непростой. Руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая благодарит конвой, который помог волонтерам добраться до города, в частности, мобильную группу Великоалександровской ВГА, а также всех, кто собирал гуманитарную помощь, так нужную местным жителям.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДоставка гуманитарной помощи в Каховку
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
1 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДоставка гуманитарной помощи в Каховку
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
2 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДоставка гуманитарной помощи в Каховку
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
3 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Доставка гуманитарной помощи в Каховку
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Положение здесь очень тяжелое, сюда нужно везти и везти, ехать и ехать", - говорит она.

Крымчане, в том числе и корреспонденты РИА Новости Крым, привезли в Каховку более тонны груза: рыбные и мясные консервы, крупы, макаронные изделия, детское питание и средства гигиены.

"Спасибо от всей души жителям Крыма и России – великой, большой нашей земли. Это словами не передать: у меня год просят то, что вы привезли", - обратился к волонтерам представитель администрации города Руслан Красота.
В свою очередь старший выпускающий редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев, который уже не первый раз с "Крымскими феями" приезжает в Херсонскую и Запорожскую область с гуманитарной миссией, подчеркнул, что делать добрые дела можно в самых тяжелых условиях и находить для этого время даже в рабочих командировках.

"Наша задача как редакции – помогать людям не только информационно, но и облегчить участь нуждающихся. С "Крымскими феями" делать это вдвойне приятно, потому что мы точно знаем, что любая помощь в их руках – адресная. Мы понимаем, что все доставят по назначению именно тем, кому это нужно больше других", – сказал он.

Сергей Георгиев напомнил, что это не первая подобная акция РИА Новости Крым: ранее наши сотрудники привозили медикаменты в больницу прифронтовой Васильевки и новогодние подарки в Чаплынку.
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