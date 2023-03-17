https://crimea.ria.ru/20230317/pomosch-u-linii-fronta-zhiteli-kakhovki-poluchili-gumanitarnyy-gruz-iz-kryma-1127619340.html

Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма

Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма

Военкоры РИА Новости Крым и волонтеры движения "Крымские феи" совершили очередное доброе дело – доставили гуманитарный груз жителям прифронтовой Каховки... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T20:08

2023-03-17T20:08

2023-03-17T19:23

"крымские феи"

татьяна савицкая

херсонская область

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КАХОВКА, 17 мар – РИА Новости Крым. Военкоры РИА Новости Крым и волонтеры движения "Крымские феи" совершили очередное доброе дело – доставили гуманитарный груз жителям прифронтовой Каховки Херсонской области.Этот небольшой городок подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ, поэтому дорога туда была непростой. Руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая благодарит конвой, который помог волонтерам добраться до города, в частности, мобильную группу Великоалександровской ВГА, а также всех, кто собирал гуманитарную помощь, так нужную местным жителям."Положение здесь очень тяжелое, сюда нужно везти и везти, ехать и ехать", - говорит она."Спасибо от всей души жителям Крыма и России – великой, большой нашей земли. Это словами не передать: у меня год просят то, что вы привезли", - обратился к волонтерам представитель администрации города Руслан Красота.В свою очередь старший выпускающий редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев, который уже не первый раз с "Крымскими феями" приезжает в Херсонскую и Запорожскую область с гуманитарной миссией, подчеркнул, что делать добрые дела можно в самых тяжелых условиях и находить для этого время даже в рабочих командировках.Сергей Георгиев напомнил, что это не первая подобная акция РИА Новости Крым: ранее наши сотрудники привозили медикаменты в больницу прифронтовой Васильевки и новогодние подарки в Чаплынку.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

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РИА Новости Крым и "Крымские феи" доставили гуманитарную помощь в Каховку РИА Новости Крым и "Крымские феи" доставили гуманитарную помощь в Каховку 2023-03-17T20:08 true PT1M18S

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