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"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт
"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт - РИА Новости Крым, 03.03.2023
"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт
Девушки из волонтерской организации "Крымские феи" продолжают помогать военным, делятся опытом с другими и сами перенимают полезные знания, чтобы работать еще... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T07:43
2023-03-03T12:34
крым
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общество
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новости крыма
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Татьяна Савицкая: "Крымские феи" продолжают помогать военным и делятся опытом с другими волонтерами
Татьяна Савицкая: "Крымские феи" продолжают помогать военным и делятся опытом с другими волонтерами
audio/mpeg
СИМФЕРПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Девушки из волонтерской организации "Крымские феи" продолжают помогать военным, делятся опытом с другими и сами перенимают полезные знания, чтобы работать еще эффективнее и быстрее. Для этого 28 февраля посетили форум "Женщины России Za Победу". Чему научились, как применяют новые навыки, а еще – что нужно на передовой и как доставляют посылки к местам назначения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представительницы общественного движения.Полезный опытПо словам руководителя общественного движения "Крымские феи" Татьяны Савицкой, коммуникация между различными волонтерскими организациями налажена и при необходимости они друг другу помогают, но этот форум – первый опыт такого масштабного взаимодействия, когда удалось поделиться собственными наработками, накопленными за время работы с 2014 года, и самим получить новые навыки.В Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит."Когда поступает заявка от ребят, формируется пост, где четко указываются нужные позиции и их количество. Указываются способы, как люди могут помочь. Например, вчера мы выставляли пост по сбору для танкистов и использовали новый опыт, проработали маркетплейсы, выделили ссылки на конкретные позиции: можете сами приобрести или прислать нам деньги и мы самостоятельно закупим. Вот ссылки – два движения. 80% заявки мы закрыли за два часа", – рассказывает одна из "Крымских фей" Виктория Шушпан.Адресная помощьПо словам Татьяны, "Крымские феи" с самого начала работают по заявкам. Это помогает быть эффективными. Принимают от неравнодушных любую помощь – от бронежилетов до детских вещей – но развозят все это адресно."У нас есть херсонское, запорожское, луганско-донецкое направления. Где-то надо одно, где-то совсем другое. Однажды наши коллеги приехали с полным уазиком теплых вещей и печек-буржуек к танкистам на донецком направлении, а им все это не нужно. Ребята с этими буржуйками уехали домой. Но, господа! 500 метров дальше – и там уже нужны буржуйки. К сожалению, есть такая проблема, как "кислотная гуманитрка". Вот модное направление – Донецк. И фурами туда везут, а там уже не надо. Может, нет желания изучать заявки", – предполагает Савицкая."Крымские феи" заявки изучают внимательно и знают, что и где нужно именно сейчас. Так, на херсонском направлении нужны дизельные генераторы и окопные свечи, а на запорожском – продукты питания. Сейчас, по словам волонтеров, существует проблема с бронежилетами.Деньги тоже нужны"Деньги отправлять стоит. Не потому, что мы алчные. А потому, что есть транспортные расходы и главное – неожиданные срочные заявки. Например, ночью пришла заявка от арты: срочно нужны бронежилет и каска. Мы выставили запрос, собрали на половину каски, остальное – есть какая-то сумма в запасе – добавили, купили три каски, бронежилет я отдала свой, и утром машина поехала. А если бы у нас не было денег, мальчик остался бы без каски. А каска – это жизнь", – продолжает Савицкая."Бывает, ребята выходят на Джанкой, звонят и говорят, что им надо. У нас в Нижнегорском есть еще одна наша фея Катюша. Звоню ей. Быстренько пересылаем деньги. Катя купила, и полетела в Джанкой. Чем быстрее мы будем работать, тем больше пользы принесем ребятам", - приводит она еще один пример.Список всего того, в чем есть острая текущая необходимость, можно посмотреть на страницах "Крымских фей" в социальных сетях. Однако Татьяна просит отправлять бойцам еще и приятные подарки для хорошего настроения, вплоть до открыток и сладостей. При этом она рекомендует очень внимательно изучать странички волонтерских организаций, поскольку в интернете попадаются и мошенники.Форум "Женщины России Za Победу" состоялся 28 февраля в Москве. В Октябрьском зале Дома союзов собрались более 300 человек: представители женских и волонтерских организаций, исполнительной власти, а также политики и деятели культуры.Гости Форума обсудили роль женщин в победе и судьбе страны, опыт поддержки семей военнослужащих СВО в разных регионах, уделили особое внимание вопросам помощи жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, их интеграции в российское культурное пространство, и другие вопросы.Читайте также на РИА Новости:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойВолонтерская помощь. Кто и в чем нуждается?Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
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"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опыт

"Крымские феи" продолжают помогать военным и делятся опытом с другими волонтерами

07:43 03.03.2023 (обновлено: 12:34 03.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛидер движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая (слева) передает гуманитарную помощь в Васильевке Запорожской области
Лидер движения Крымские феи Татьяна Савицкая (слева) передает гуманитарную помощь в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Девушки из волонтерской организации "Крымские феи" продолжают помогать военным, делятся опытом с другими и сами перенимают полезные знания, чтобы работать еще эффективнее и быстрее. Для этого 28 февраля посетили форум "Женщины России Za Победу". Чему научились, как применяют новые навыки, а еще – что нужно на передовой и как доставляют посылки к местам назначения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представительницы общественного движения.
Татьяна Савицкая: "Крымские феи" продолжают помогать военным и делятся опытом с другими волонтерами
07:43

Полезный опыт

По словам руководителя общественного движения "Крымские феи" Татьяны Савицкой, коммуникация между различными волонтерскими организациями налажена и при необходимости они друг другу помогают, но этот форум – первый опыт такого масштабного взаимодействия, когда удалось поделиться собственными наработками, накопленными за время работы с 2014 года, и самим получить новые навыки.
"Проблема нашей команды в том, что мы не блогеры. Иной раз стыдно попросить ребят в зоне СВО сфотографироваться с посылкой. Но людям нужен отчет. Люди нам доверяют, но хотят видеть, куда это уходит. Вот, например, случай, когда мы отправили гражданские вещи в Херсонскую область, а потом человек увидел на фото курточку своей дочери. И вот сейчас пришел целый пак обуви: "Ой, я видел, вы довезли, и я вам еще передаю", – поясняет Савицкая.
В Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит.
"Когда поступает заявка от ребят, формируется пост, где четко указываются нужные позиции и их количество. Указываются способы, как люди могут помочь. Например, вчера мы выставляли пост по сбору для танкистов и использовали новый опыт, проработали маркетплейсы, выделили ссылки на конкретные позиции: можете сами приобрести или прислать нам деньги и мы самостоятельно закупим. Вот ссылки – два движения. 80% заявки мы закрыли за два часа", – рассказывает одна из "Крымских фей" Виктория Шушпан.
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Адресная помощь

По словам Татьяны, "Крымские феи" с самого начала работают по заявкам. Это помогает быть эффективными. Принимают от неравнодушных любую помощь – от бронежилетов до детских вещей – но развозят все это адресно.
"У нас есть херсонское, запорожское, луганско-донецкое направления. Где-то надо одно, где-то совсем другое. Однажды наши коллеги приехали с полным уазиком теплых вещей и печек-буржуек к танкистам на донецком направлении, а им все это не нужно. Ребята с этими буржуйками уехали домой. Но, господа! 500 метров дальше – и там уже нужны буржуйки. К сожалению, есть такая проблема, как "кислотная гуманитрка". Вот модное направление – Донецк. И фурами туда везут, а там уже не надо. Может, нет желания изучать заявки", – предполагает Савицкая.
"Крымские феи" заявки изучают внимательно и знают, что и где нужно именно сейчас. Так, на херсонском направлении нужны дизельные генераторы и окопные свечи, а на запорожском – продукты питания. Сейчас, по словам волонтеров, существует проблема с бронежилетами.
"Раньше мы покупали бронежилеты по 25-35 тысяч. Сделали запрос на прошлой неделе – уже 77-99 тысяч. Мы это не потянем. Нужна помощь. Еще сейчас нужны каски, обувь. Вот переходим на весеннюю форму и обувь. Но зимняя все равно еще актуальна – у нас тут тепло, а там 17 градусов мороза".

Деньги тоже нужны

"Деньги отправлять стоит. Не потому, что мы алчные. А потому, что есть транспортные расходы и главное – неожиданные срочные заявки. Например, ночью пришла заявка от арты: срочно нужны бронежилет и каска. Мы выставили запрос, собрали на половину каски, остальное – есть какая-то сумма в запасе – добавили, купили три каски, бронежилет я отдала свой, и утром машина поехала. А если бы у нас не было денег, мальчик остался бы без каски. А каска – это жизнь", – продолжает Савицкая.
"Бывает, ребята выходят на Джанкой, звонят и говорят, что им надо. У нас в Нижнегорском есть еще одна наша фея Катюша. Звоню ей. Быстренько пересылаем деньги. Катя купила, и полетела в Джанкой. Чем быстрее мы будем работать, тем больше пользы принесем ребятам", - приводит она еще один пример.
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Список всего того, в чем есть острая текущая необходимость, можно посмотреть на страницах "Крымских фей" в социальных сетях. Однако Татьяна просит отправлять бойцам еще и приятные подарки для хорошего настроения, вплоть до открыток и сладостей. При этом она рекомендует очень внимательно изучать странички волонтерских организаций, поскольку в интернете попадаются и мошенники.
Форум "Женщины России Za Победу" состоялся 28 февраля в Москве. В Октябрьском зале Дома союзов собрались более 300 человек: представители женских и волонтерских организаций, исполнительной власти, а также политики и деятели культуры.
Гости Форума обсудили роль женщин в победе и судьбе страны, опыт поддержки семей военнослужащих СВО в разных регионах, уделили особое внимание вопросам помощи жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, их интеграции в российское культурное пространство, и другие вопросы.
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