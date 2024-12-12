https://crimea.ria.ru/20241212/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-simferopole-na-novyy-god-1142572984.html

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T21:56

2024-12-12T21:56

2024-12-12T21:56

радио "спутник в крыму"

георгий сухацкий

общественный транспорт

симферополь

новый год 2025

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаВ Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрутПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай

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георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, новый год 2025, новости крыма, крым