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Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год
В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T21:56
2024-12-12T21:56
радио "спутник в крыму"
георгий сухацкий
общественный транспорт
симферополь
новый год 2025
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспортаВ Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрутПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай
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георгий сухацкий, общественный транспорт, симферополь, новый год 2025, новости крыма, крым
Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год

В Симферополе в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 23:00

21:56 12.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.

"В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить в режиме выходных и праздничных дней <...> По троллейбусным и магистральным маршрутам последние рейсы отправления – до 23:00, в районе 22:30", – сказал Сухацкий.

По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.

"Тот, кто желает посетить елку в центре и собраться не с семьей, а в общественных местах, изыщут, каким образом добраться – на личном транспорте или на такси", – объяснил собеседник.

В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусов
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Радио "Спутник в Крыму"Георгий СухацкийОбщественный транспортСимферопольНовый год 2025Новости КрымаКрым
 
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