Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год
В Симферополе в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 23:00
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Симферополе будет работать в режиме выходных и праздничных дней, максимум до 23:00. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
"В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить в режиме выходных и праздничных дней <...> По троллейбусным и магистральным маршрутам последние рейсы отправления – до 23:00, в районе 22:30", – сказал Сухацкий.
По словам начальника профильного управления, это позволит избежать массового скопления граждан в центре. К тому же к этому времени люди, как правило, уже добираются к местам празднования, и необходимости продлевать время работы транспорта нет.
"Тот, кто желает посетить елку в центре и собраться не с семьей, а в общественных местах, изыщут, каким образом добраться – на личном транспорте или на такси", – объяснил собеседник.
В режиме выходных и праздничных дней симферопольский общественный транспорт будет работать не только в новогоднюю ночь, но в последующие дни каникул, добавил он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил усилить работу для решения вопросов, связанных с несоблюдением расписания общественным транспортом и нехваткой водителей и автобусов
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