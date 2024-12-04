Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241204/v-simferopolskom-rayone-kryma-zapustili-novyy-prigorodnyy-marshrut-1142366554.html
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
В Симферопольском районе Крыма с 4 декабря запустили новый пригородный маршрут из Симферополя в село Равнополье и в обратном направлении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T22:13
2024-12-04T22:13
транспорт
крымтроллейбус
новости крыма
крым
общественный транспорт
логистика
минтранс крыма
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142373255_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b585b348cfeef191c676f4d5a39ccf8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма с 4 декабря запустили новый пригородный маршрут из Симферополя в село Равнополье и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.Для комфорта пассажиров новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС.В конце ноября из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00.В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в крымской столице, подходит к предельному, и парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового годаПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142373255_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92d386f452aa32bc9f68f6bbec83faa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, крымтроллейбус, новости крыма, крым, общественный транспорт, логистика, минтранс крыма, симферополь
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут

В Крыму запустили новый пригородный маршрут Равнополье – Симферополь

22:13 04.12.2024
 
© Минтранс КрымаВ Крыму запустили автобус по маршруту Равнополье – Симферополь
В Крыму запустили автобус по маршруту Равнополье – Симферополь
© Минтранс Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма с 4 декабря запустили новый пригородный маршрут из Симферополя в село Равнополье и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.

"С 4 декабря автобус предприятия "Крымтроллейбус" начал курсировать по маршруту Равнополье – Симферополь", – сказано в сообщении.

Для комфорта пассажиров новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС.
В конце ноября из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00.
В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в крымской столице, подходит к предельному, и парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
 
ТранспортКрымтроллейбусНовости КрымаКрымОбщественный транспортЛогистикаМинтранс КрымаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:34Крымчане пожаловались Бастрыкину на завышение арендой платы за землю
23:00Впервые за 62 года: правительство Франции отправляют в отставку
22:50Скоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на Украине
22:35Ответ Путина Трампу и атака Грозного: главное за день
22:13В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
21:59В Крыму назвали главную "мусорную" проблему
21:22Россия запустила "Союз – 2.1б" с военным спутником
21:20"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
21:0642 населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии
21:01Зеленский уволил своего "постпреда" в Крыму
20:46Знаменитый скрипач Лундстрем выразил признательность Билану и Бузовой
20:31Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК
20:17В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси
20:04Центр Грозного атакован украинским беспилотником – Кадыров
19:59В Севастополе простились с погибшим в Донбассе героем СВО Костиным
19:41Насколько вероятен ядерный сценарий – ответ МИД России
19:22Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
19:05ВСУ атаковали Шебекино кассетными боеприпасами
18:49Производство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозу
18:39Сильный запах газа в Севастополе – что происходит
Лента новостейМолния