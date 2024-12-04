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В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
В Симферопольском районе Крыма с 4 декабря запустили новый пригородный маршрут из Симферополя в село Равнополье и в обратном направлении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T22:13
2024-12-04T22:13
2024-12-04T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма с 4 декабря запустили новый пригородный маршрут из Симферополя в село Равнополье и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.Для комфорта пассажиров новые автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС.В конце ноября из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00.В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий сообщил, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в крымской столице, подходит к предельному, и парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового годаПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта65 лет назад в Крыму запустили троллейбусное движение – как это было
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В Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут
В Крыму запустили новый пригородный маршрут Равнополье – Симферополь