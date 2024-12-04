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Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК
Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T20:31
2024-12-04T20:31
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
в мире
новости
петр порошенко*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают украинские СМИ.По их данным, Алексея Порошенко* дважды вызывали в ТЦК осенью этого года, однако он проигнорировал оба вызова.Также сообщается, что 39-летний Алексей Порошенко* имеет воинское звание лейтенанта запаса.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Брюсселе назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.Росфинмониторинг в сентябре добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦКСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, новости, петр порошенко*
Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК

Сын экс-президента Украины Порошенко* объявлен в розыск из-за неявки по повестке – СМИ

20:31 04.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают украинские СМИ.
По их данным, Алексея Порошенко* дважды вызывали в ТЦК осенью этого года, однако он проигнорировал оба вызова.
Также сообщается, что 39-летний Алексей Порошенко* имеет воинское звание лейтенанта запаса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Брюсселе назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.
С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.
Росфинмониторинг в сентябре добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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УкраинаТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Мобилизация на УкраинеВ миреНовостиПетр Порошенко*
 
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