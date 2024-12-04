https://crimea.ria.ru/20241204/syna-poroshenko-obyavili-v-rozysk-na-ukraine-iz-za-neyavki-v-ttsk-1142382017.html

Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК

Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦК

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T20:31

2024-12-04T20:31

2024-12-04T20:31

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

в мире

новости

петр порошенко*

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/37/1114613765_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_0a2b7a654fdb4abd9fd5483703d289e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Сын экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексей объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают украинские СМИ.По их данным, Алексея Порошенко* дважды вызывали в ТЦК осенью этого года, однако он проигнорировал оба вызова.Также сообщается, что 39-летний Алексей Порошенко* имеет воинское звание лейтенанта запаса.Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Брюсселе назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.Росфинмониторинг в сентябре добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦКСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, новости, петр порошенко*