https://crimea.ria.ru/20240923/petr-poroshenko-i-ego-syn-vneseny-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-1140552601.html

Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов

Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T16:34

2024-09-23T16:34

2024-09-23T16:35

росфинмониторинг

новости

петр порошенко*

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Летом текущего года стало известно, что акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, переданы в доход Российской Федерации.Липецкая фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко* и его сыну, по решению суда перешла в госсобственность РФ в феврале 2024 года.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги липецкой фабрики Roshen по налогам составляют 779 млн рублейКомпания Порошенко присвоила право на "Киевский торт"В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росфинмониторинг, новости, петр порошенко*, россия, украина