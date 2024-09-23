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Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов
Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T16:34
2024-09-23T16:35
росфинмониторинг
новости
петр порошенко*
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Летом текущего года стало известно, что акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, переданы в доход Российской Федерации.Липецкая фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко* и его сыну, по решению суда перешла в госсобственность РФ в феврале 2024 года.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги липецкой фабрики Roshen по налогам составляют 779 млн рублейКомпания Порошенко присвоила право на "Киевский торт"В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
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РИА Новости Крым
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росфинмониторинг, новости, петр порошенко*, россия, украина
Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов

Петр Порошенко* и его сын внесены в список террористов и экстремистов – Росфинмониторинг

16:34 23.09.2024 (обновлено: 16:35 23.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг добавил Петра Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов как объединение. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г. р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киев Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г.р. в г. Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Летом текущего года стало известно, что акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, переданы в доход Российской Федерации.
Липецкая фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко* и его сыну, по решению суда перешла в госсобственность РФ в феврале 2024 года.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РосфинмониторингНовостиПетр Порошенко*РоссияУкраина
 
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