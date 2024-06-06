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В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

В Крыму продолжают работу по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены, решения о национализации... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T16:47

2024-06-06T16:47

2024-06-06T16:52

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму продолжают работу по выявлению имущества, которым владеют недружественно настроенные в отношении России украинские бизнесмены, решения о национализации этих объектов будут приняты. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Основная часть этой работы уже проделана. Предприятия, которыми по явным и очевидным признакам владели спонсоры террористического режима в Киеве, национализированы. Но работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц. Их владельцы пытаются спрятать эти активы, но они будут выявлены", – сказал Константинов.Глава крымского парламента отметил, что в ситуации экономического краха на Украине бизнесмены пытаются цепляться за каждый свой актив, в том числе и в Крыму.Константинов также отметил, что уже национализированные предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, успешно работают в Крыму под началом подотчетных государству временных администраций. Эта практика показала эффективность государственной формы управления.По словам спикера парламента республики, из этих предприятий благодаря национализации перестали выкачивать прибыли их бывшие собственники. Теперь эти средства идут на модернизацию производства.Решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, крымский парламент принял в феврале 2023 года. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в РК уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.* Внесен в российский список террористов и экстремистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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