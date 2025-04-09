В Евпатории громко
В поселке Заозерное возле Евпатории идут учения – власти
10:55 09.04.2025 (обновлено: 11:21 09.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.
"Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что с 10:30 до 14:00 будут проходить учения военнослужащих", – сказано в сообщении.
В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее в среду также сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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