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В Евпатории громко - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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В Евпатории громко
В Евпатории громко - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Евпатории громко
В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T10:55
2025-04-09T11:21
евпатория
заозерное
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.Ранее в среду также сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит больше наземных роботов – БелоусовСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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евпатория, заозерное, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Евпатории громко

В поселке Заозерное возле Евпатории идут учения – власти

10:55 09.04.2025 (обновлено: 11:21 09.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.
"Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что с 10:30 до 14:00 будут проходить учения военнослужащих", – сказано в сообщении.
В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее в среду также сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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ЕвпаторияЗаозерноеНовости КрымаУченияВооруженные силы РоссииКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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