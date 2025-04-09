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В Евпатории громко

В Евпатории громко - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Евпатории громко

В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T10:55

2025-04-09T10:55

2025-04-09T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в среду, 9 апреля, пройдут учения российских военных. Об этом жителей предупредили в администрации Евпатории.В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.Ранее в среду также сообщалось, что на территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит больше наземных роботов – БелоусовСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, заозерное, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность