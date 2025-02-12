https://crimea.ria.ru/20250212/aksenov-v-krymu-dostatochno-sredstv-dlya-predotvrascheniya-lyuboy-ugrozy-1144133162.html

Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T16:22

2025-02-12T16:22

2025-02-12T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур прошли в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма.Глава республики подчеркнул высокую скорость и эффективность взаимодействия всех силовых структур и властей региона, а также отметил, что подразделения обеспечены средствами связи и всем необходимым и понимают весь алгоритм действий в любой ситуации.В ходе учений все задачи по блокировке района учений и противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.Антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны проходят на полуострове регулярно. Гостей и жителей Крыма предупреждеют об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыЧисленность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов

https://crimea.ria.ru/20250212/drony-nad-krymom-i-okhrana-perimetra----yarkie-kadry-ucheniy-barsov-1144119514.html

раздольненский район крыма

красноперекопский район

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, раздольненский район крыма, красноперекопский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, "барс - крым", мвд по республике крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), пограничники