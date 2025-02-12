Рейтинг@Mail.ru
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250212/aksenov-v-krymu-dostatochno-sredstv-dlya-predotvrascheniya-lyuboy-ugrozy-1144133162.html
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T16:22
2025-02-12T16:37
сергей аксенов
раздольненский район крыма
красноперекопский район
крым
безопасность республики крым и севастополя
учения
"барс - крым"
мвд по республике крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144133439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92af97b2511dd3e2782e09c3a449f683.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур прошли в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма.Глава республики подчеркнул высокую скорость и эффективность взаимодействия всех силовых структур и властей региона, а также отметил, что подразделения обеспечены средствами связи и всем необходимым и понимают весь алгоритм действий в любой ситуации.В ходе учений все задачи по блокировке района учений и противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.Антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны проходят на полуострове регулярно. Гостей и жителей Крыма предупреждеют об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыЧисленность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
https://crimea.ria.ru/20250212/drony-nad-krymom-i-okhrana-perimetra----yarkie-kadry-ucheniy-barsov-1144119514.html
раздольненский район крыма
красноперекопский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144133439_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c867a7b0614b69a97728c9ea508588af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, раздольненский район крыма, красноперекопский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, "барс - крым", мвд по республике крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), пограничники
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

В Крыму достаточно сил и средств для любого противодействия противнику – Аксенов

16:22 12.02.2025 (обновлено: 16:37 12.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур прошли в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма.

"Сил и средств в Республике Крым достаточно для любых противодействий действию противника, для того, чтобы все предотвратить. МВД, ФСБ, Росгвардия, пограничники, ФСО "Барс-Крым" – одна команда, способная выполнять любые поставленные президентом задачи", – заявил Аксенов на видео, которое размещено в его Telegram-канале.

Глава республики подчеркнул высокую скорость и эффективность взаимодействия всех силовых структур и властей региона, а также отметил, что подразделения обеспечены средствами связи и всем необходимым и понимают весь алгоритм действий в любой ситуации.
В ходе учений все задачи по блокировке района учений и противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
1 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
2 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
3 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
4 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны проходят на полуострове регулярно. Гостей и жителей Крыма предупреждеют об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Учения отряда теробороны Барс-Крым совместно с Минобороны и силовиками
13:29
Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"
 
Сергей АксеновРаздольненский район КрымаКрасноперекопский районКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения"Барс - Крым"МВД по Республике КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Пограничники
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские села
18:48Крымчане и севастопольцы оформили более 100 тысяч дебетовых карт ВТБ
18:35В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
18:16На Крымском мосту очередь
18:01На побережье Черного моря землетрясение – произошло два подземных толчка
17:40В Севастополе открыли рейд - движение катеров возобновлено
17:30Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – Рютте
17:23Крымский мост открыли
17:22Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
17:01Возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично – Пентагон
16:52Крымский мост закрыт для движения
16:48Рейд в Севастополе закрыт
16:43В Крыму кадастровый инженер пойдет под суд по делу о взятке
16:22Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
16:03Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
15:51Макрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы
15:18НАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянса
15:01В Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщина
14:45В Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализации
14:31Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину
Лента новостейМолния