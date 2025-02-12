Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
В Крыму достаточно сил и средств для любого противодействия противнику – Аксенов
16:22 12.02.2025 (обновлено: 16:37 12.02.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур прошли в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма.
"Сил и средств в Республике Крым достаточно для любых противодействий действию противника, для того, чтобы все предотвратить. МВД, ФСБ, Росгвардия, пограничники, ФСО "Барс-Крым" – одна команда, способная выполнять любые поставленные президентом задачи", – заявил Аксенов на видео, которое размещено в его Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул высокую скорость и эффективность взаимодействия всех силовых структур и властей региона, а также отметил, что подразделения обеспечены средствами связи и всем необходимым и понимают весь алгоритм действий в любой ситуации.
В ходе учений все задачи по блокировке района учений и противодействию проникновению диверсионных групп противника на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
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Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
2 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
3 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
4 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны проходят на полуострове регулярно. Гостей и жителей Крыма предупреждеют об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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