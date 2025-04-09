https://crimea.ria.ru/20250409/vsu-udarili-po-vysokovoltnym-liniyam-i-elektrostantsii-v-trekh-oblastyakh-rf-1145542090.html

ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ

ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2025

ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ

После атаки украинских боевиков в трех приграничных регионах России повреждены высоковольтные линии и электроподстанция. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:07

2025-04-09T13:07

2025-04-09T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в трех приграничных регионах России повреждены высоковольтные линии и электроподстанция. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Курской области после намеренного обстрела киевских боевиков из-за обрыва проводов в пролетах опор дважды отключалась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" – без электроснабжения оставались бытовые потребители нескольких населенных пунктов.В Запорожской области из-за атаки украинского ударного беспилотника на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка.В Ростовской области после удара беспилотника ВСУ из-за повреждения провода была отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго" – без электроснабжения оставались бытовые потребители одного из районов области.7 апреля после атаки украинских боевиков в Запорожской области была повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго".Также украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, курская область, ростовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)