ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ
ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях России
13:07 09.04.2025 (обновлено: 13:26 09.04.2025)
© Минэнерго РФЛЭП
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в трех приграничных регионах России повреждены высоковольтные линии и электроподстанция. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", – сказано в сообщении.
В Курской области после намеренного обстрела киевских боевиков из-за обрыва проводов в пролетах опор дважды отключалась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" – без электроснабжения оставались бытовые потребители нескольких населенных пунктов.
В Запорожской области из-за атаки украинского ударного беспилотника на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка.
В Ростовской области после удара беспилотника ВСУ из-за повреждения провода была отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго" – без электроснабжения оставались бытовые потребители одного из районов области.
7 апреля после атаки украинских боевиков в Запорожской области была повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго".
Также украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.
5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".
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