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В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T12:34
2025-04-09T12:34
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таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Экспертиза показала, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7.03 карат и относятся к стратегически важным ресурсам.Товар мужчина приобрел на международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в ОАЭ. Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.Товар изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов".Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублейПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяцДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
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дагестан, новости, контрабанда, оаэ , таможня
В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей

В Дагестане таможенники поймали контрабандиста с бриллиантами из ОАЭ на 41 миллион рублей

12:34 09.04.2025
 
© ФТС РоссииВ Дагестане таможенники поймали контрабандиста с бриллиантами из ОАЭ на 41 миллион рублей
В Дагестане таможенники поймали контрабандиста с бриллиантами из ОАЭ на 41 миллион рублей
© ФТС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Экспертиза показала, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7.03 карат и относятся к стратегически важным ресурсам.

"Ввезти драгоценные камни пытался 33-летний россиянин для перепродажи. Для этого он оборудовал в своей одежде тайник", – сказано в сообщении таможенной службы.

Товар мужчина приобрел на международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в ОАЭ. Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
Товар изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов".
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.
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