https://crimea.ria.ru/20250409/v-dagestane-poymali-kontrabandista-s-brilliantami-na-41-million-rubley-1145540539.html

В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей

В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей

Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T12:34

2025-04-09T12:34

2025-04-09T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Объединенных Арабских Эмиратов на общую сумму 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.Экспертиза показала, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7.03 карат и относятся к стратегически важным ресурсам.Товар мужчина приобрел на международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в ОАЭ. Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.Товар изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов".Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублейПограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяцДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, контрабанда, оаэ , таможня