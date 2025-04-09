19-летняя шпионка из Херсонской области осуждена на 9 лет за госизмену
19-летняя жительница Херсонской области осуждена на девять лет за госизмену и шпионаж
11:09 09.04.2025 (обновлено: 11:22 09.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Херсонской области осуждена по статьям о государственной измене и шпионаже за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.
"Проведенными УФСБ России по Херсонской области оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что обвиняемая в период с июня 2022 года по июль 2023 года с помощью иностранного интернет-мессенджера неоднократно осуществляла сбор и передачу представителям ВСУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники ВС РФ", – говорится в сообщении.
В отношении гражданки 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Суд приговорил девушку к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за шпионаж и незаконное хранение взрывчатки. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Также сообщалось, что жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену: он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военных.
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