https://crimea.ria.ru/20250409/19-letnyaya-shpionka-iz-khersonskoy-oblasti-osuzhdena-na-9-let-za-gosizmenu-1145535299.html

19-летняя шпионка из Херсонской области осуждена на 9 лет за госизмену

19-летняя шпионка из Херсонской области осуждена на 9 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 09.04.2025

19-летняя шпионка из Херсонской области осуждена на 9 лет за госизмену

19-летняя жительница Херсонской области осуждена по статьям о государственной измене и шпионаже за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских военных... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T11:09

2025-04-09T11:09

2025-04-09T11:22

херсонская область

шпионаж

госизмена

новости

происшествия

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Херсонской области осуждена по статьям о государственной измене и шпионаже за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.В отношении гражданки 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Суд приговорил девушку к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Херсонской области пойдет под суд за шпионаж и незаконное хранение взрывчатки. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Также сообщалось, что жителю Херсонщины грозит до 20 лет за госизмену: он передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации российских военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил срок за работу против безопасности РоссииПередавала данные о военных РФ – очередную шпионку поймали на ХерсонщинеЖительница Севастополя получила 16 лет за госизмену

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, шпионаж, госизмена, новости, происшествия, суд, приговор