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Акции фабрики Порошенко в Липецке передали в собственность России
Акции фабрики Порошенко в Липецке передали в собственность России - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Акции фабрики Порошенко в Липецке передали в собственность России
Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, переданы в доход Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T11:15
2024-07-01T11:15
2024-07-01T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, переданы в доход Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.Кроме того, в собственность государства перешли акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". Эти компании финансировали украинскую армию в течение нескольких лет, подчеркнул Аристов.Липецкая фабрика Roshen, принадлежавшая экс-президенту Украину Петру Порошенко и его сыну, по решению суда перешла в госсобственность в феврале 2024 года.С 2017 года предприятие не осуществляло хозяйственную деятельность, как заявлял ее владелец. Производство было законсервировано, активы в Липецке корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги липецкой фабрики Roshen по налогам составляют 779 млн рублейКомпания Порошенко присвоила право на "Киевский торт"
https://crimea.ria.ru/20240606/v-krymu-natsionaliziruyut-novye-obekty-ukrainskikh-oligarkhov-1137910372.html
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петр порошенко, россия, украина, новости, roshen, липецк
Акции фабрики Порошенко в Липецке передали в собственность России
Акции фабрики корпорации Порошенко в Липецке передали в собственность государства
11:15 01.07.2024 (обновлено: 11:20 01.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, переданы в доход Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
"В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen", — сказал он.
Кроме того, в собственность государства перешли акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". Эти компании финансировали украинскую армию в течение нескольких лет, подчеркнул Аристов.
Липецкая фабрика Roshen, принадлежавшая экс-президенту Украину Петру Порошенко и его сыну, по решению суда перешла в госсобственность в феврале 2024 года.
С 2017 года предприятие не осуществляло хозяйственную деятельность, как заявлял ее владелец. Производство было законсервировано, активы в Липецке корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества
, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей
от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.
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