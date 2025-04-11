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В Севастополе полностью остановился морской транспорт

В Севастополе полностью остановился морской транспорт - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В Севастополе полностью остановился морской транспорт

В Севастополе из-за непогоды с 7:00 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T06:48

2025-04-11T06:48

2025-04-11T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды с 7:00 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Ранее в региональном МЧС объявили в Севастополе штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды. В городе 11 апреля порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ожидается дождь со снегом.В крымском главке МЧС России предупредили, что южный циклон в эти дни принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня в республике действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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