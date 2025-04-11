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В Севастополе полностью остановился морской транспорт - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В Севастополе полностью остановился морской транспорт
В Севастополе полностью остановился морской транспорт - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Севастополе полностью остановился морской транспорт
В Севастополе из-за непогоды с 7:00 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T06:48
2025-04-11T06:48
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новости севастополя
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды с 7:00 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Ранее в региональном МЧС объявили в Севастополе штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды. В городе 11 апреля порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ожидается дождь со снегом.В крымском главке МЧС России предупредили, что южный циклон в эти дни принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня в республике действует штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе полностью остановился морской транспорт

В Севастополе из-за непогоды полностью остановился морской транспорт

06:48 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды с 7:00 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

"Из-за ухудшения погодных условий морской пассажирский транспорт прекращает работу с 07:00. На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - сказано в сообщении.

Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.
Ранее в региональном МЧС объявили в Севастополе штормовое предупреждение из-за резкой перемены погоды. В городе 11 апреля порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ожидается дождь со снегом.
В крымском главке МЧС России предупредили, что южный циклон в эти дни принесет в Крым сильные осадки – дожди, переходящие в снег, прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня в республике действует штормовое предупреждение.
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