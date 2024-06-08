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В Крыму национализируют имущество Джамалы
В Крыму национализируют имущество Джамалы - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Крыму национализируют имущество Джамалы
В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T09:32
2024-06-08T09:32
2024-06-08T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия. Национализации подлежит также Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште, бенефициаром которого является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине.В списке и имущество украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. А также ялтинская недвижимость ООО "Антей 2012", бенефициаром которого является Арсений Яценюк.Кроме того, в процессе проведенной работы выявлено, что парк-отель "Порто Маре" осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир. Последний - гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ.Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, например, ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк". В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии.Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховНационализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торгиСколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов
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крым, национализация в крыму, владимир константинов, экономика, экономика крыма, новости крыма
В Крыму национализируют имущество Джамалы
В Крыму расширят список национализированного имущества украинских олигархов - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия.
"Среди этих людей — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России", - написал в своем Telegram-канала Константинов.
Национализации подлежит также Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште, бенефициаром которого является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине.
В списке и имущество украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. А также ялтинская недвижимость ООО "Антей 2012", бенефициаром которого является Арсений Яценюк.
"В перечень включено и имущество семьи Лидии Котеляк — народного депутата Украины, ярой нацистки, возглавляющей организацию "Матери мобилизованных" и спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, продолжил Константинов. - Ее сын Игорь Котеляк — военнослужащий специализированного резерва главного управления разведки министерства обороны Украины, участвует в боевых действиях против России".
Кроме того, в процессе проведенной работы выявлено, что парк-отель "Порто Маре" осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир. Последний - гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ.
Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, например, ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк". В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии.
Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.
В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.
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