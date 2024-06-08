https://crimea.ria.ru/20240608/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-dzhamaly-1137956018.html

В Крыму национализируют имущество Джамалы

В Крыму национализируют имущество Джамалы - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Крыму национализируют имущество Джамалы

В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T09:32

2024-06-08T09:32

2024-06-08T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия. Национализации подлежит также Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште, бенефициаром которого является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине.В списке и имущество украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. А также ялтинская недвижимость ООО "Антей 2012", бенефициаром которого является Арсений Яценюк.Кроме того, в процессе проведенной работы выявлено, что парк-отель "Порто Маре" осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир. Последний - гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ.Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, например, ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк". В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии.Работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в республике уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховНационализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торгиСколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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