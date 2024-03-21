https://crimea.ria.ru/20240321/skolko-zarabotal-krym-ot-prodazhi-imuschestva-ukrainskikh-oligarkhov-1135891489.html

Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов

Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов

В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T12:28

2024-03-21T12:28

2024-03-21T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.Кулинич также подвела итоги приватизации имущества республики. По ее словам, в 2023 году была запланирована приватизация 22 объектов, входящих в состав казны, акций семи акционерных обществ, доли в уставных капиталах трех обществ с ограниченной ответственностью, а также двух государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества. Годовой плановый показатель составлял не менее 100 миллионов рублей.В прошлом году на торгах реализовали 13 объектов имущества, в том числе 100% акций Феодосийского судомеханического завода, акционерного общества "Двуякорная бухта" и Евпаторийского авиационного ремонтного завода.Спикер парламента республики Владимир Константинов отметил, что средства от продажи национализированного имущества потратили на реализацию многочисленных социальных программ, реализуемых в регионе.Он также подчеркнул, что все национализированные в Крыму предприятия на сегодняшний день работают, многие из них – успешно.Крымский парламент в феврале 2023 года принял решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в РК уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие.500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html

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