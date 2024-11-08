https://crimea.ria.ru/20241108/kogda-nachnutsya-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha---mnenie-1141717739.html

Когда начнутся переговоры между Россией и США - мнение

Когда начнутся переговоры между Россией и США - мнение - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Когда начнутся переговоры между Россией и США - мнение

Президенты России и Соединенных Штатов в ближайшие месяцы начнут переговорный процесс, в отношениях двух стран произойдут серьезные перемены. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T22:39

2024-11-08T22:39

2024-11-08T22:39

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

дональд трамп

владимир путин (политик)

политика

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президенты России и Соединенных Штатов в ближайшие месяцы начнут переговорный процесс, в отношениях двух стран произойдут серьезные перемены. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Этому, по его мнению, будут способствовать предстоящие изменения в американском политикуме. К власти придет новая команда, и на этом фоне в Европе активизируются "здоровые силы", настроенные на прекращение войны и налаживание контактов с Россией, прогнозирует Горбачев."Затягиваться этот процесс не будет, особенно с учетом настроя здоровых сил в Европе. Тот же Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ред.) это демонстрирует, как и те политики, которые не рвали связей с Россией, и сам Трамп", - сказал политолог.В предвыборной риторике Трампа не раз звучали лозунги о мире, и есть вероятность, что этот тренд будет и в дальнейшем поддерживаться американскими властями, полагает эксперт. Кроме того, снижения напряженности могут желать теневые элиты в США."Я так полагаю, что приход Трампа все-таки во многом обусловлен тем, что deep state ("глубинное государство" - теневые бизнес-элиты, способные влиять на политику государства) здесь дал возможность не создавать атмосферу безысходности. Потому что негативные процессы уже набрали такой оборот, что иной раз кажется, что мы действительно подошли к самому краю", - констатировал Горбачев.В ближайшее время, утверждает он, будут выстраиваться новые векторы в мировой политике. В России также настроены на диалог, что дал понять президент Владимир Путин, который поздравил победившего в США кандидата с победой. Российский лидер также отметил, что заявления Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп оценил вероятность разговора с Путиным Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – ПутинПутин назвал главную проблему в отношениях России и Европы

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, дональд трамп, владимир путин (политик), политика, россия, сша