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Трамп оценил вероятность разговора с Путиным

Трамп оценил вероятность разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Трамп оценил вероятность разговора с Путиным

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.По словам Трампа, с момента объявления его победителем президентской гонки у него состоялись разговоры "примерно с 70 мировыми лидерами", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского.Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе дискуссии на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Трампа с победой на выборах.По его словам, то, что Трамп заявил о стремлении восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса заслуживает внимания.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – ПутинБайден пообещал мирно передать власть Трампу 20 январяЗапретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, политика, новости