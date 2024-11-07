https://crimea.ria.ru/20241107/zapretit-li-tramp-nanosit-udary-po-krymu--mnenie-deputata-gosdumy-1141679172.html

Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы

Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы

Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли будет запрещать киевскому режиму наносить ракетные удары по Крыму, несмотря на его обещание в... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T14:14

2024-11-07T14:14

2024-11-07T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли будет запрещать киевскому режиму наносить ракетные удары по Крыму, несмотря на его обещание в кратчайшие сроки урегулировать украинский конфликт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор авиации Леонид Ивлев.Депутат Госдумы также подчеркнул, что судьба специальной военной операции зависит не от Белого дома и хозяина Овального кабинета, а от российских Вооруженных сил, которые добиваются успеха на поле боя и теснят врага в Донбассе.Ивлев также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что советники Трампа разрабатывают план, предусматривающий заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.Парламентарий усомнился в том, что российское руководство согласится на такие условия, поскольку этот вариант не гарантирует обеспечение безопасности нашей страны.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, дональд трамп, мнения, леонид ивлев, россия, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя