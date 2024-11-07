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Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы
Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы
Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли будет запрещать киевскому режиму наносить ракетные удары по Крыму, несмотря на его обещание в... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T14:14
2024-11-07T14:14
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли будет запрещать киевскому режиму наносить ракетные удары по Крыму, несмотря на его обещание в кратчайшие сроки урегулировать украинский конфликт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор авиации Леонид Ивлев.Депутат Госдумы также подчеркнул, что судьба специальной военной операции зависит не от Белого дома и хозяина Овального кабинета, а от российских Вооруженных сил, которые добиваются успеха на поле боя и теснят врага в Донбассе.Ивлев также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что советники Трампа разрабатывают план, предусматривающий заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.Парламентарий усомнился в том, что российское руководство согласится на такие условия, поскольку этот вариант не гарантирует обеспечение безопасности нашей страны.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
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атаки всу на крым, дональд трамп, мнения, леонид ивлев, россия, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя
Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы

Трамп вряд ли запретит киевскому режиму наносить удары по Крыму – депутат Госдумы Ивлев

14:14 07.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли будет запрещать киевскому режиму наносить ракетные удары по Крыму, несмотря на его обещание в кратчайшие сроки урегулировать украинский конфликт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор авиации Леонид Ивлев.
"Думаю, вряд ли это возможно. Трамп пока свою позицию в отношении Крыма никак не обозначил. Но именно в период его первого президентства США ввели дополнительные санкции против России за Крым, а Пентагон начал поставки Украине летального вооружения – крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов Javelin", - напомнил Ивлев.
Депутат Госдумы также подчеркнул, что судьба специальной военной операции зависит не от Белого дома и хозяина Овального кабинета, а от российских Вооруженных сил, которые добиваются успеха на поле боя и теснят врага в Донбассе.
Ивлев также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что советники Трампа разрабатывают план, предусматривающий заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.
Парламентарий усомнился в том, что российское руководство согласится на такие условия, поскольку этот вариант не гарантирует обеспечение безопасности нашей страны.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАтаки ВСУ на КрымДональд ТрампМненияЛеонид ИвлевРоссияУкраинаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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