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Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки

Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки

ВСУ за сутки потеряли еще 1790 боевиков, технику, вооружения и склады боеприпасов на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1790 боевиков, технику, вооружения и склады боеприпасов на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 55 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразила восемь контратак. Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку, ликвидировали до 665 солдат ВСУ, три автомобиля и три американских орудия М119.В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили контратаку. Потери противника – до 120 человек, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Бойцы "Центра" отразили 11 контратак, уничтожили до 455 военнослужащих ВСУ, шведский бронетранспортер Viking, американскую боевую бронированную машину HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и, как сообщалось, освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28032 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атакахВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики УкраиныНовости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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