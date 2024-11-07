Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241107/novosti-svo-esche-pochti-1800-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-v-zone-svo-1141677089.html
Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки
Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки
ВСУ за сутки потеряли еще 1790 боевиков, технику, вооружения и склады боеприпасов на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:12
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124712_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8c3cabc3cd5c695ccfbedd92e8c6bce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1790 боевиков, технику, вооружения и склады боеприпасов на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 55 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразила восемь контратак. Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку, ликвидировали до 665 солдат ВСУ, три автомобиля и три американских орудия М119.В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили контратаку. Потери противника – до 120 человек, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.Бойцы "Центра" отразили 11 контратак, уничтожили до 455 военнослужащих ВСУ, шведский бронетранспортер Viking, американскую боевую бронированную машину HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и, как сообщалось, освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28032 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атакахВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики УкраиныНовости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124712_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_963e9159d040c593d57d0352622f491e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки

ВСУ потеряли еще почти 1800 боевиков за сутки

13:03 07.11.2024 (обновлено: 13:12 07.11.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1790 боевиков, технику, вооружения и склады боеприпасов на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 55 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразила восемь контратак. Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку, ликвидировали до 665 солдат ВСУ, три автомобиля и три американских орудия М119.
В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили контратаку. Потери противника – до 120 человек, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.
Бойцы "Центра" отразили 11 контратак, уничтожили до 455 военнослужащих ВСУ, шведский бронетранспортер Viking, американскую боевую бронированную машину HMMWV, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и, как сообщалось, освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28032 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам энергетики Украины
Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
14:3112 бригад ВСУ поражены в Курской области
14:14Запретит ли Трамп наносить удары по Крыму – мнение депутата Госдумы
14:02Пошлину на вина из недружественных стран хотят увеличить до 50%
13:48Около 500 килограммов батареек сдали жители Крыма в офисах РНКБ
13:39После удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две области
13:30Трамп будет пытаться заменить Зеленского – политолог
13:21С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
13:08Лавров оценил перспективы отношений с США при Трампе
13:03Новости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за сутки
12:48В Крыму удвоили объемы жилого строительства
12:25Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов
12:17Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе
12:07В Севастополе будут судить экстремиста
11:54В Севастополе мужчина сорвался со скалы на пляже "Баунти"
11:42Какие проекты по благоустройству реализуют в Крыму в 2025 году
11:27Будет ли Польша сбивать ракеты в небе над Украиной
11:15Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
11:03Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
10:56Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века
Лента новостейМолния