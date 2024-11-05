https://crimea.ria.ru/20241105/novosti-svo-za-sutki-vsu-poteryali-esche-pochti-2000-boevikov-1141619720.html
Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:43
2024-11-05T12:43
2024-11-05T12:43
новости сво
вооруженные силы россии
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новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до 1900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение, отразили пять контратак ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, четыре пикапа, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Анклав-Н", а также уничтожили четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, две станции РЭБ "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.Еще две контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток". Ими ликвидированы до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ Paladin производства США.До 60 военнослужащих, а также два автомобиля и гаубица были уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух селАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеАрмия России освободила еще три населенных пункта
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новости сво, вооруженные силы россии, россия, новые регионы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
ВСУ за сутки потеряли 1900 боевиков в зоне спецоперации – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение вглубь обороны противника и улучшили положение на ряде направлений, общие потери ВСУ составили до 1900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение, отразили пять контратак ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, четыре пикапа, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Анклав-Н", а также уничтожили четыре склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, две станции РЭБ "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
Еще две контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток". Ими ликвидированы до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ Paladin производства США.
До 60 военнослужащих, а также два автомобиля и гаубица были уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр".
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