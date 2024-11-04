https://crimea.ria.ru/20241104/armiya-rossii-razbombila-obekty-energetiki-i-neftezavod-na-ukraine-1141602012.html
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T12:28
2024-11-04T12:28
2024-11-04T12:28
министерство обороны рф
новости сво
новости
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
нефтехранилище
нефтебаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140921738_0:258:1281:978_1920x0_80_0_0_e069c61c916694beb273bf80d4a112e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства и место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 беспилотника самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140921738_0:138:1281:1098_1920x0_80_0_0_cb66b4aff0fe5b832bf2a8e995b7bdb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), нефтехранилище, нефтебаза
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
ВС России нанесли удары по объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу на Украине