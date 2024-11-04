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Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине
Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T12:28
2024-11-04T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства и место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 беспилотника самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), нефтехранилище, нефтебаза
Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине

ВС России нанесли удары по объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу на Украине

12:28 04.11.2024
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены цеха производства и место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 беспилотника самолетного типа.
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