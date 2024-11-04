https://crimea.ria.ru/20241104/armiya-rossii-razbombila-obekty-energetiki-i-neftezavod-na-ukraine-1141602012.html

Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине

Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Армия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на Украине

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T12:28

2024-11-04T12:28

2024-11-04T12:28

министерство обороны рф

новости сво

новости

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

нефтехранилище

нефтебаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140921738_0:258:1281:978_1920x0_80_0_0_e069c61c916694beb273bf80d4a112e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, нефтезаводу и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства и место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 42 беспилотника самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), нефтехранилище, нефтебаза