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Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине,... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:27
2024-11-01T13:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
генштаб всу
киев
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине, включая центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.Также поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.30 октября экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил об обнаруженных обломках беспилотника на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ.По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), генштаб всу, киев, потери всу
Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России

Генштаб ВСУ в Киеве поражен в результате группового удара Вооруженных сил России

13:27 01.11.2024 (обновлено: 13:30 01.11.2024)
 
© Telegram-канал Игорь Мосийчук*О повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве сообщили в Верховной раде
О повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве сообщили в Верховной раде
© Telegram-канал Игорь Мосийчук*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине, включая центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

"С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами <…>. Поражен центр управления беспилотными системами Генерального штаба вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.

Кроме того, ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.
Также поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
30 октября экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил об обнаруженных обломках беспилотника на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ.
По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Генштаб ВСУКиевПотери ВСУ
 
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