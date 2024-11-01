https://crimea.ria.ru/20241101/udar-po-genshtabu-vsu-v-kieve-podrobnosti-ot-minoborony-rossii-1141533334.html

Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России

Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине,... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:30

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

генштаб всу

киев

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине, включая центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.Также поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.30 октября экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил об обнаруженных обломках беспилотника на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ.По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), генштаб всу, киев, потери всу