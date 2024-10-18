https://crimea.ria.ru/20241018/moschnye-vzryvy-na-ukraine---povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1141178477.html

Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры

Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T10:19

2024-10-18T10:19

2024-10-18T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.По данным украинских СМИ, также взрывы ночью и утром в пятницу гремели в Хмельницкой области, в подконтрольном Киеву Херсоне, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также была объявлена в Винницкой области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

украина

запорожская область

хмельницкая область

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, инфраструктура, в мире, запорожская область, хмельницкая область, херсон