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Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T10:19
2024-10-18T10:19
2024-10-18T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.По данным украинских СМИ, также взрывы ночью и утром в пятницу гремели в Хмельницкой области, в подконтрольном Киеву Херсоне, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также была объявлена в Винницкой области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, инфраструктура, в мире, запорожская область, хмельницкая область, херсон
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольной Киеву Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
"В регионе в минувшие сутки прогремело 234 взрыва, поступили сообщения о повреждении объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.
По данным украинских СМИ, также взрывы ночью и утром в пятницу гремели в Хмельницкой области, в подконтрольном Киеву Херсоне, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также была объявлена в Винницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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