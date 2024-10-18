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Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T10:19
2024-10-18T10:19
украина
взрыв
новости
инфраструктура
в мире
запорожская область
хмельницкая область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.По данным украинских СМИ, также взрывы ночью и утром в пятницу гремели в Хмельницкой области, в подконтрольном Киеву Херсоне, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также была объявлена в Винницкой области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине38 ударов "Кинжалами" – на Украине поражены объекты нефтегазовой отраслиСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, инфраструктура, в мире, запорожская область, хмельницкая область, херсон
Мощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Киеву Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

10:19 18.10.2024
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© ГС ЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Киевскому режиму части территории Запорожской области после серии взрывов. Об этом в пятницу сообщил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
"В регионе в минувшие сутки прогремело 234 взрыва, поступили сообщения о повреждении объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.
По данным украинских СМИ, также взрывы ночью и утром в пятницу гремели в Хмельницкой области, в подконтрольном Киеву Херсоне, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также была объявлена в Винницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаВзрывНовостиИнфраструктураВ миреЗапорожская областьХмельницкая областьХерсон
 
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