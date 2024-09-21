https://crimea.ria.ru/20240921/sotni-vzryvov-za-noch--na-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1140508136.html

Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов в шести областях страны, повреждена критическая инфраструктура энергетического комплекса. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T11:23

2024-09-21T11:23

2024-09-21T11:23

украина

взрыв

в мире

днепропетровская область

днепропетровск

запорожье

херсон

полтавская область

сумская область

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В ночь на субботу на Украине прогремела серия мощных взрывов в шести областях страны, повреждена критическая инфраструктура энергетического комплекса. Об этом сообщили местные власти.По данным минэнерго Украины, повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Херсонской областей, в результате чего обесточивались подстанции и бытовые потребители регионов..Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявил о повреждениях нескольких объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом чиновник не утонил, о каких именно идет речь.Кроме того, по информации минэнерго, в Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия и подстанция.Накануне порядка 288 взрывов прозвучали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Кроме того, удар был нанесен по расположению военных, в том числе по боевикам "Азов"* и иностранным наемникам в Харькове. Также удар пришелся по депо, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.* Признан террористическим и запрещен в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктурыНа Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктураОбъекты инфраструктуры повреждены в Никополе

украина

днепропетровская область

днепропетровск

запорожье

херсон

полтавская область

сумская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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