https://crimea.ria.ru/20240919/na-ukraine-posle-serii-vzryvov-goryat-obekty-infrastruktury-1140455591.html

На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры

На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.09.2024

На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры

В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов, в результате повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T08:10

2024-09-19T08:10

2024-09-19T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов, в результате повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщают местные власти.Как сообщил подконтрольный Киеву глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, в регионе прозвучало более 160 взрывов. По его данным, разрушен целый ряд объектов инфраструктуры.Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе."Снова удар по городу. Возможны повторные прилеты", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Украинские СМИ пишут о взрыве в городе Изюм Харьковской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в регионе с 04:11 мск. Также сигнал тревоги ночью был слышен в Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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