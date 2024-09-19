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На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры
На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 19.09.2024
На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры
В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов, в результате повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T08:10
2024-09-19T08:10
украина
взрыв
в мире
харьков
харьковская область
запорожье
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одесская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов, в результате повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщают местные власти.Как сообщил подконтрольный Киеву глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, в регионе прозвучало более 160 взрывов. По его данным, разрушен целый ряд объектов инфраструктуры.Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе."Снова удар по городу. Возможны повторные прилеты", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Украинские СМИ пишут о взрыве в городе Изюм Харьковской области. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в регионе с 04:11 мск. Также сигнал тревоги ночью был слышен в Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мощными взрывами повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, в мире, харьков, харьковская область, запорожье, сумская область, днепропетровская область, одесская область, николаевская область, черкасская область, кировоградская область, полтавская область, винницкая область, хмельницкая область, черновицкая область, новости
На Украине после серии взрывов горят объекты инфраструктуры

В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов

08:10 19.09.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В городах Украины в ночь на 19 сентября прогремела серия взрывов, в результате повреждена инфраструктура в Запорожской области, сообщают местные власти.
Как сообщил подконтрольный Киеву глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, в регионе прозвучало более 160 взрывов. По его данным, разрушен целый ряд объектов инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.
"Снова удар по городу. Возможны повторные прилеты", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ пишут о взрыве в городе Изюм Харьковской области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в регионе с 04:11 мск. Также сигнал тревоги ночью был слышен в Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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