https://crimea.ria.ru/20240723/vzryvy-na-ukraine-v-dvukh-oblastyakh-razbita-kriticheskaya-infrastruktura-1139064059.html

Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура

Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области Украины и на на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T08:38

2024-07-23T08:38

2024-07-23T08:38

украина

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критическая инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области Украины и на на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти.Согласно сообщению в Telegram-канале подконтрольного Киеву главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе также есть "разрушении объектов инфраструктуры после взрывов". О каких именно объектах идет речь - не уточняется.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с полуночи в течение нескольких часов звучал сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктураНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, инфраструктура, критическая инфраструктура, вооруженные силы россии, новости, новости сво, россия, сумская область, запорожская область