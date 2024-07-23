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Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области Украины и на на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T08:38
2024-07-23T08:38
украина
взрыв
инфраструктура
критическая инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области Украины и на на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти.Согласно сообщению в Telegram-канале подконтрольного Киеву главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе также есть "разрушении объектов инфраструктуры после взрывов". О каких именно объектах идет речь - не уточняется.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с полуночи в течение нескольких часов звучал сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктураНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях Украины
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украина, взрыв, инфраструктура, критическая инфраструктура, вооруженные силы россии, новости, новости сво, россия, сумская область, запорожская область
Взрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры разбиты в двух подконтрольных Киеву областях

08:38 23.07.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области Украины и на на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщают местные власти.
"В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины", - сказано в сообщении сумской обладминистрации.
Согласно сообщению в Telegram-канале подконтрольного Киеву главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в регионе также есть "разрушении объектов инфраструктуры после взрывов". О каких именно объектах идет речь - не уточняется.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с полуночи в течение нескольких часов звучал сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаВзрывИнфраструктураКритическая инфраструктураВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВОРоссияСумская областьЗапорожская область
 
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