https://crimea.ria.ru/20250413/bolshe-veka-raboty-rossiyskie-trolleybusy-otmechayut-den-rozhdeniya-1145489886.html

Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения

Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения

Ежегодно 13 апреля в России отмечают День рождения троллейбуса. В 1902 году первый "электрический автомобиль" прошел испытания в Санкт-Петербурге. Сообщение о... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T08:33

2025-04-13T08:33

2025-04-13T08:33

крымтроллейбус

видео

транспорт

общественный транспорт

крым

новости крыма

история

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126185726_0:122:861:606_1920x0_80_0_0_3079ae4a451e0a59162f935492b361b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ежегодно 13 апреля в России отмечают День рождения троллейбуса. В 1902 году первый "электрический автомобиль" прошел испытания в Санкт-Петербурге. Сообщение о событии выпустили в журнале "Автомобиль".Затем, в 30-е годы, троллейбусные линии появились в Москве и Киеве. В Крыму же сообщение запустили в 1959-м. Сотрудники местного депо рассказывают, это был симферопольский маршрут №1, который следовал от железнодорожного вокзала до микрорайона Марьино. Протяженность – 8,5 километров.Спустя 2 года полуостров мог похвастаться самым длинным междугородним троллейбусным маршрутом в мире. 85 километров от Крымской столицы до Ялты. До сих пор нет ни одного подобного рейса, с гордостью сообщают сотрудники "Крымтроллейбуса".Лучшие годы предприятия "Крымтроллейбус" пришлись на 70-80-е. Тогда в Симферополе "рогатые" курсировали каждые 2 минуты. 230 авто на 14 маршрутах. В день провозили 500 тысяч пассажиров. Сейчас же, по данным сотрудников, в крымской столице построены 23 линии. 136 троллейбусов ежедневно доставляют 70 тысяч человек на работу, домой или на встречи. Теперь жителей и гостей полуострова обслуживают новые машины.За что в Крыму любят троллейбусы - опрос >>Вместо билетиков и компостера пассажиры расплачиваются картой с помощью терминала в салоне каждого троллейбуса. Кроме того, количество мест увеличилось с 38 до 45. А с 2016 года машины стали оснащать аккумуляторами. В депо объяснили, с тех пор аварии на линиях не могут повлиять на процесс перевозки – "рогатые" довезут до пункта назначения на дополнительной энергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250412/v-simferopole-zapustili-trolleybus-pobedy-1145622057.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, видео, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма, история, праздники и памятные даты