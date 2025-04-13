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Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения
Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения
Ежегодно 13 апреля в России отмечают День рождения троллейбуса. В 1902 году первый "электрический автомобиль" прошел испытания в Санкт-Петербурге. Сообщение о... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T08:33
2025-04-13T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ежегодно 13 апреля в России отмечают День рождения троллейбуса. В 1902 году первый "электрический автомобиль" прошел испытания в Санкт-Петербурге. Сообщение о событии выпустили в журнале "Автомобиль".Затем, в 30-е годы, троллейбусные линии появились в Москве и Киеве. В Крыму же сообщение запустили в 1959-м. Сотрудники местного депо рассказывают, это был симферопольский маршрут №1, который следовал от железнодорожного вокзала до микрорайона Марьино. Протяженность – 8,5 километров.Спустя 2 года полуостров мог похвастаться самым длинным междугородним троллейбусным маршрутом в мире. 85 километров от Крымской столицы до Ялты. До сих пор нет ни одного подобного рейса, с гордостью сообщают сотрудники "Крымтроллейбуса".Лучшие годы предприятия "Крымтроллейбус" пришлись на 70-80-е. Тогда в Симферополе "рогатые" курсировали каждые 2 минуты. 230 авто на 14 маршрутах. В день провозили 500 тысяч пассажиров. Сейчас же, по данным сотрудников, в крымской столице построены 23 линии. 136 троллейбусов ежедневно доставляют 70 тысяч человек на работу, домой или на встречи. Теперь жителей и гостей полуострова обслуживают новые машины.За что в Крыму любят троллейбусы - опрос &gt;&gt;Вместо билетиков и компостера пассажиры расплачиваются картой с помощью терминала в салоне каждого троллейбуса. Кроме того, количество мест увеличилось с 38 до 45. А с 2016 года машины стали оснащать аккумуляторами. В депо объяснили, с тех пор аварии на линиях не могут повлиять на процесс перевозки – "рогатые" довезут до пункта назначения на дополнительной энергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымтроллейбус, видео, транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма, история, праздники и памятные даты
Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения

13 апреля исполняется 123 года со дня испытания первого российского троллейбуса

08:33 13.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Ежегодно 13 апреля в России отмечают День рождения троллейбуса. В 1902 году первый "электрический автомобиль" прошел испытания в Санкт-Петербурге. Сообщение о событии выпустили в журнале "Автомобиль".

"В Петербурге построен автомобиль, приводимый в движение электрической энергией, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящий не по рельсам, а по обыкновенной дороге", – описывают в статье событие.

Затем, в 30-е годы, троллейбусные линии появились в Москве и Киеве. В Крыму же сообщение запустили в 1959-м. Сотрудники местного депо рассказывают, это был симферопольский маршрут №1, который следовал от железнодорожного вокзала до микрорайона Марьино. Протяженность – 8,5 километров.
© Минтранс КрымаПамятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
© Минтранс Крыма
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
Спустя 2 года полуостров мог похвастаться самым длинным междугородним троллейбусным маршрутом в мире. 85 километров от Крымской столицы до Ялты. До сих пор нет ни одного подобного рейса, с гордостью сообщают сотрудники "Крымтроллейбуса".

"Междугородная троллейбусная линия Симферополь – Алушта была построена за рекордно короткий срок, всего за 11 месяцев. В июле 1961 закончили вторую очередь линии Алушта – Ялта, протяженностью 33 километра. Таким образом завершили сооружение самого длинного троллейбусного маршрута в мире", – рассказывает начальник филиала "Симферопольского троллейбусно-ремонтного управления" Константин Гришин.

© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлтинский троллейбусный парк
Ялтинский троллейбусный парк - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Ялтинский троллейбусный парк
Лучшие годы предприятия "Крымтроллейбус" пришлись на 70-80-е. Тогда в Симферополе "рогатые" курсировали каждые 2 минуты. 230 авто на 14 маршрутах. В день провозили 500 тысяч пассажиров. Сейчас же, по данным сотрудников, в крымской столице построены 23 линии. 136 троллейбусов ежедневно доставляют 70 тысяч человек на работу, домой или на встречи. Теперь жителей и гостей полуострова обслуживают новые машины.

"Основные преимущества – это комфортабельность, удобство для водителя, для пассажиров. Опять же, оборудованы они для людей маломобильных. На самых новых моделях установлено кондиционирование салона для соблюдения температурного режима", – поделился Гришин.

За что в Крыму любят троллейбусы - опрос >>
Вместо билетиков и компостера пассажиры расплачиваются картой с помощью терминала в салоне каждого троллейбуса. Кроме того, количество мест увеличилось с 38 до 45. А с 2016 года машины стали оснащать аккумуляторами. В депо объяснили, с тех пор аварии на линиях не могут повлиять на процесс перевозки – "рогатые" довезут до пункта назначения на дополнительной энергии.
"Троллейбусы могут двигаться без контактной сети 20 километров. Это также позволило организовать движение в густонаселенные районы города, куда проблематично провести контактную сеть", – заключили специалисты.
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