https://crimea.ria.ru/20240706/nochnye-vzryvy-na-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1138643424.html
Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. В нескольких областях страны повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Об РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T10:06
2024-07-06T10:06
2024-07-06T10:30
украина
взрыв
энергосистема украины
в мире
новости
сумская область
днепропетровская область
кривой рог
херсон
полтавская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5b36461431c8d9677f479d17fa89dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. В нескольких областях страны повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Об этом сообщают местные власти.Объект энергетики пострадал в Сумской области. Там были обесточены бытовые потребители и промышленные предприятия, сообщили в Укрэнерго.Сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.Попадание в объект инфраструктуры зафиксировано и в городе Никополь Днепропетровской области, заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В подконтрольном Киеву Херсоне ночью также было громко.Взрывы гремели также в Кривом Роге и Полтавской области. Утром 6 июля воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В Харьковской области сирена звучал уже более девяти часов.Накануне крупнейший энергохолдинг Украины ДТЭК сообщил, что в течение суток 6 июля будут использоваться круглосуточные графики отключения электроэнергии.30 июня взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Киеве. В течение недели по объектам энергетики Украины были нанесены групповые удары высокоточным оружием. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и ЖитомиреХерсон обесточен после взрывов
украина
сумская область
днепропетровская область
кривой рог
херсон
полтавская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039109_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_721d62d466d5cfd55589a25731d550d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, взрыв, энергосистема украины, в мире, новости, сумская область, днепропетровская область, кривой рог, херсон, полтавская область, харьковская область
Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура
В трех областях Украины взрывами повреждены объекты критической инфраструктуры
10:06 06.07.2024 (обновлено: 10:30 06.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. В нескольких областях страны повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Об этом сообщают местные власти.
Объект энергетики пострадал в Сумской области. Там были обесточены бытовые потребители и промышленные предприятия, сообщили в Укрэнерго.
"Обесточивались бытовые и промышленные потребители города Сумы и отдельных районов Харьковской области. В Сумской области на утро остаются обесточенными 100,4 тысячи абонентов в 348 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
Попадание в объект инфраструктуры зафиксировано и в городе Никополь Днепропетровской области, заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В подконтрольном Киеву Херсоне ночью также было громко.
"Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод, повреждено складское помещение", - написал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Взрывы гремели также в Кривом Роге и Полтавской области.
Утром 6 июля воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В Харьковской области сирена звучал уже более девяти часов.
Накануне крупнейший энергохолдинг Украины ДТЭК сообщил, что в течение суток 6 июля будут использоваться круглосуточные графики отключения электроэнергии.
30 июня взрывы на фоне воздушной тревоги
прозвучали в Киеве. В течение недели по объектам энергетики Украины были нанесены групповые удары высокоточным оружием
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: