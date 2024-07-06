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Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура

Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктура

Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. В нескольких областях страны повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Об РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T10:06

2024-07-06T10:06

2024-07-06T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на субботу. В нескольких областях страны повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Об этом сообщают местные власти.Объект энергетики пострадал в Сумской области. Там были обесточены бытовые потребители и промышленные предприятия, сообщили в Укрэнерго.Сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.Попадание в объект инфраструктуры зафиксировано и в городе Никополь Днепропетровской области, заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В подконтрольном Киеву Херсоне ночью также было громко.Взрывы гремели также в Кривом Роге и Полтавской области. Утром 6 июля воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В Харьковской области сирена звучал уже более девяти часов.Накануне крупнейший энергохолдинг Украины ДТЭК сообщил, что в течение суток 6 июля будут использоваться круглосуточные графики отключения электроэнергии.30 июня взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Киеве. В течение недели по объектам энергетики Украины были нанесены групповые удары высокоточным оружием. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и ЖитомиреХерсон обесточен после взрывов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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