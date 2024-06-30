https://crimea.ria.ru/20240630/vzryvy-v-kieve-chto-izvestno-1138477029.html

Взрывы в Киеве: что известно

Взрывы в Киеве: что известно - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Взрывы в Киеве: что известно

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T19:58

2024-06-30T19:58

2024-06-30T19:58

киев

виталий кличко

пво

взрыв

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны, в Киеве объявлена воздушная тревога с 19.17 мск.Мэр Киева Виталий Кличко написал с своем ТГ-канале, что работает ПВО, а на Оболонь направляются экстренные службы."В Оболонськом районе столицы обломки упали на жило дом. Возагорание на 8 и 9 этажах2, - написал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-rossiey-1138476098.html

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киев, виталий кличко, пво, взрыв, происшествия, новости