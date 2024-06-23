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Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
В воскресенье утром на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T07:39
2024-06-23T07:59
киев
взрыв
украина
житомир
виталий кличко
воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.Ранее Telegram-канал украинского телеканала "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомирской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыНа военном полигоне в Чехии прогремел взрывВзрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше
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киев, взрыв, украина, житомир, виталий кличко, воздушная тревога на украине, харьков
Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

Взрывы в Киеве и Житомирской области прогремели утром в воскресенье

07:39 23.06.2024 (обновлено: 07:59 23.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

"В Киеве слышны взрывы – работает ПВО в области и столице. Находитесь в укрытиях!" – написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее Telegram-канал украинского телеканала "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.
Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомирской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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КиевВзрывУкраинаЖитомирВиталий КличкоВоздушная тревога на УкраинеХарьков
 
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