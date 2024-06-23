https://crimea.ria.ru/20240623/vozdushnaya-trevoga-po-vsey-ukraine-vzryvy-gremyat-v-kieve-i-zhitomire-1138298617.html

Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Воздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

В воскресенье утром на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T07:39

2024-06-23T07:39

2024-06-23T07:59

киев

взрыв

украина

житомир

виталий кличко

воздушная тревога на украине

харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.Ранее Telegram-канал украинского телеканала "Общественное" сообщал о серии взрывов в Харькове.Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомирской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в украинской столице, Киевской области, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыНа военном полигоне в Чехии прогремел взрывВзрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше

https://crimea.ria.ru/20240523/vs-rf-budut-bit-po-energoobektam-ukrainy-do-obrusheniya-linii-fronta-1137503297.html

киев

украина

житомир

харьков

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