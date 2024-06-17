https://crimea.ria.ru/20240617/na-voennom-poligone-v-chekhii-progremel-vzryv-1138167851.html

На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв

На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 17.06.2024

На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв

На военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел взрыв – есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Чехии. РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T13:43

2024-06-17T13:43

2024-06-17T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел взрыв – есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Чехии.Согласно заявлению, ЧП расследует военная полиция. На место аварии был направлен вертолет службы спасения.На прошлой неделе взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше.В начале июня пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии четыре человека погибли и более двух десятков получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамЧисло жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, новости, происшествия, взрыв, европа