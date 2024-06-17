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На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 17.06.2024
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв
На военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел взрыв – есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Чехии. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T13:43
2024-06-17T13:43
2024-06-17T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. На военном полигоне Либава на востоке Чехии произошел взрыв – есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Чехии.Согласно заявлению, ЧП расследует военная полиция. На место аварии был направлен вертолет службы спасения.На прошлой неделе взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше.В начале июня пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии четыре человека погибли и более двух десятков получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинамЧисло жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
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РИА Новости Крым
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чехия, новости, происшествия, взрыв, европа
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв
Взрыв прогремел на военном полигоне в Чехии – есть пострадавшие
13:43 17.06.2024 (обновлено: 13:49 17.06.2024)