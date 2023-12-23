https://crimea.ria.ru/20231223/kakie-sekretnye-dannye-safronov-peredaval-germanii-i-chekhii-1133761079.html
Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал секретные данные сразу нескольким государствам: Германии сообщал о ходе сухопутной операции... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T21:25
2023-12-23T21:25
2023-12-23T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал секретные данные сразу нескольким государствам: Германии сообщал о ходе сухопутной операции российских войск в Сирии в 2015 году, а Чехии - сведения о российский спутниковой группировке, которая работала в интересах ГУР Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.По данным следствия, информацию об операции в Сирии запросил у Сафронова Демури Воронин из германской разведки в конце 2015 года. За работу экс-советник главы "Роскосмоса" "получил порядка 200 с чем-то долларов", отметил Чабан. После Сафронов получил от Воронина около семи таких заданий. Воронин, имеющий гражданство РФ и Германии, впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.Кроме того, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, Сафронов передавал данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают".Ранее Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
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РИА Новости Крым
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роскосмос, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, россия, германия, чехия, приговор, новости, безопасность
Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии
Сафронов передавал секретные данные об операции ВС РФ в Сирии и спутниках ГРУ Минобороны
21:25 23.12.2023 (обновлено: 21:28 23.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал секретные данные сразу нескольким государствам: Германии сообщал о ходе сухопутной операции российских войск в Сирии в 2015 году, а Чехии - сведения о российский спутниковой группировке, которая работала в интересах ГУР Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
По данным следствия, информацию об операции в Сирии запросил у Сафронова Демури Воронин из германской разведки в конце 2015 года.
"Сведения в отношении сухопутной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вот эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная. Сафронов быстро выполнил поручение. Было понятно, что у него эта информация уже была собрана", - сказал Чабан в рамках спецрепортажа на телеканале "Россия 24".
За работу экс-советник главы "Роскосмоса" "получил порядка 200 с чем-то долларов", отметил Чабан. После Сафронов получил от Воронина около семи таких заданий. Воронин, имеющий гражданство РФ и Германии, впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.
Кроме того, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, Сафронов передавал данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.
"Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба. НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", - сказал Чабан.
По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают".
Ранее Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.