https://crimea.ria.ru/20231223/kakie-sekretnye-dannye-safronov-peredaval-germanii-i-chekhii-1133761079.html

Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии

Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Какие секретные данные Сафронов передавал разведкам Германии и Чехии

Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал секретные данные сразу нескольким государствам: Германии сообщал о ходе сухопутной операции... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T21:25

2023-12-23T21:25

2023-12-23T21:28

роскосмос

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госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передавал секретные данные сразу нескольким государствам: Германии сообщал о ходе сухопутной операции российских войск в Сирии в 2015 году, а Чехии - сведения о российский спутниковой группировке, которая работала в интересах ГУР Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.По данным следствия, информацию об операции в Сирии запросил у Сафронова Демури Воронин из германской разведки в конце 2015 года. За работу экс-советник главы "Роскосмоса" "получил порядка 200 с чем-то долларов", отметил Чабан. После Сафронов получил от Воронина около семи таких заданий. Воронин, имеющий гражданство РФ и Германии, впоследствии тоже был осужден за госизмену, получив 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима.Кроме того, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, Сафронов передавал данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают".Ранее Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, россия, германия, чехия, приговор, новости, безопасность