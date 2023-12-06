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В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам
В Польше под снос отправлены 468 памятников советским воинам из 561, а в соседней Чехии – 28 из 665 объектов. Кроме того, с 22 монументов убрали всю символику... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T07:02
2023-12-06T07:02
польша
чехия
в мире
осквернение памятников советским воинам
великая отечественная война
вторая мировая война
общество
история
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Польше под снос отправлены 468 памятников советским воинам из 561, а в соседней Чехии – 28 из 665 объектов. Кроме того, с 22 монументов убрали всю символику СССР. Такие цифры назвал журналистам врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, пишет РИА Новости.Также он уточнил, что с 22 памятников на территории этих стран были сняты красные звезды, убрана символика, отсылающая к советской истории, стерты надписи.По словам Таранова, в целом в европейских странах уже демонтировали больше трех тысяч памятников советским солдатам, которые боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны. И этот процесс будет продолжаться в соответствии с законами о "декоммунизации".Так, в Польше памятники советским солдатам разбирают и пускают на металлолом. А 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Дипломату преградили путь к мемориалу и потребовали снять георгиевскую ленту с пиджака.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, заявил, что снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"
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Новости
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РИА Новости Крым
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польша, чехия, в мире, осквернение памятников советским воинам, великая отечественная война, вторая мировая война, общество, история, новости
В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам

Власти Польши и Чехии уничтожили 496 памятников советским воинам

07:02 06.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Польше под снос отправлены 468 памятников советским воинам из 561, а в соседней Чехии – 28 из 665 объектов. Кроме того, с 22 монументов убрали всю символику СССР. Такие цифры назвал журналистам врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, пишет РИА Новости.

"В Польше на момент создания наших представительств было выявлено 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью", - рассказал Таранов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Также он уточнил, что с 22 памятников на территории этих стран были сняты красные звезды, убрана символика, отсылающая к советской истории, стерты надписи.
По словам Таранова, в целом в европейских странах уже демонтировали больше трех тысяч памятников советским солдатам, которые боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны. И этот процесс будет продолжаться в соответствии с законами о "декоммунизации".
Так, в Польше памятники советским солдатам разбирают и пускают на металлолом. А 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Дипломату преградили путь к мемориалу и потребовали снять георгиевскую ленту с пиджака.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, заявил, что снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы.
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