https://crimea.ria.ru/20231206/v-polshe-i-chekhii-snesli-496-pamyatnikov-sovetskim-voinam-1133319023.html

В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам

В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Польше и Чехии снесли 496 памятников советским воинам

В Польше под снос отправлены 468 памятников советским воинам из 561, а в соседней Чехии – 28 из 665 объектов. Кроме того, с 22 монументов убрали всю символику... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T07:02

2023-12-06T07:02

2023-12-06T07:02

польша

чехия

в мире

осквернение памятников советским воинам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Польше под снос отправлены 468 памятников советским воинам из 561, а в соседней Чехии – 28 из 665 объектов. Кроме того, с 22 монументов убрали всю символику СССР. Такие цифры назвал журналистам врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, пишет РИА Новости.Также он уточнил, что с 22 памятников на территории этих стран были сняты красные звезды, убрана символика, отсылающая к советской истории, стерты надписи.По словам Таранова, в целом в европейских странах уже демонтировали больше трех тысяч памятников советским солдатам, которые боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны. И этот процесс будет продолжаться в соответствии с законами о "декоммунизации".Так, в Польше памятники советским солдатам разбирают и пускают на металлолом. А 9 мая в Варшаве толпа людей не дала руководству российского посольства в Польше возложить венок на мемориальном кладбище советских воинов. Дипломату преградили путь к мемориалу и потребовали снять георгиевскую ленту с пиджака.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, заявил, что снесенные в ряде западных стран советские памятники воинам-освободителям необходимо забрать в Россию и создавать аллеи памяти как символ великого подвига наших солдат и неблагодарной Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Отрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Хельсинки снесли монумент "Мир во всем мире"

польша

чехия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, чехия, в мире, осквернение памятников советским воинам, великая отечественная война, вторая мировая война, общество, история, новости