https://crimea.ria.ru/20230509/agressivnaya-tolpa-ne-dala-poslu-rf-vozlozhit-venok-na-memoriale-v-varshave-1128619438.html

Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве

Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал безобразием и нарушением общественного порядка инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, где... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T12:41

2023-05-09T12:41

2023-05-09T12:41

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Посол России в Польше Сергей Андреев назвал безобразием и нарушением общественного порядка инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, где толпа не дала ему возложить венок в День Победы.Андреев во вторник приехал на мемориал, чтобы возложить цветы в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но ему преградила дорогу агрессивно настроенная толпа людей. Они потребовали от посла снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за провокационного поведения собравшихся дипломат не смог возложить венок и был вынужден покинуть мемориал."Видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами. Это безобразие и нарушение общественного порядка", - приводит слова Андреева РИА Новости.По словам российского посла, толпа была довольно многочисленной, она не заблокировала проход на кладбище. Сам дипломат не пострадал.Андреев рассказал, что обратился к старшему полицейскому по поводу соответствия происходящего польскому законодательству. Правоохранитель ответил, что "происходит официальное мероприятие, санкционированное мэрией", а представителей российского посольства он попросил "рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", рассказал он.В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"

https://crimea.ria.ru/20230317/polsha-razmestit-himars-na-granitse-s-rossiey-1127604166.html

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Толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве Агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы. Собравшиеся требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали в День Победы, облили его красной жидкостью. 2023-05-09T12:41 true PT3M16S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, в мире, день победы, 78-я годовщина великой победы, история, великая отечественная война, вторая мировая война, общество, новости, видео