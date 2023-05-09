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Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве
Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал безобразием и нарушением общественного порядка инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, где... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T12:41
2023-05-09T12:41
2023-05-09T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Посол России в Польше Сергей Андреев назвал безобразием и нарушением общественного порядка инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, где толпа не дала ему возложить венок в День Победы.Андреев во вторник приехал на мемориал, чтобы возложить цветы в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но ему преградила дорогу агрессивно настроенная толпа людей. Они потребовали от посла снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за провокационного поведения собравшихся дипломат не смог возложить венок и был вынужден покинуть мемориал."Видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами. Это безобразие и нарушение общественного порядка", - приводит слова Андреева РИА Новости.По словам российского посла, толпа была довольно многочисленной, она не заблокировала проход на кладбище. Сам дипломат не пострадал.Андреев рассказал, что обратился к старшему полицейскому по поводу соответствия происходящего польскому законодательству. Правоохранитель ответил, что "происходит официальное мероприятие, санкционированное мэрией", а представителей российского посольства он попросил "рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", рассказал он.В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновВ Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"
https://crimea.ria.ru/20230317/polsha-razmestit-himars-na-granitse-s-rossiey-1127604166.html
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Толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве
Агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы. Собравшиеся требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали в День Победы, облили его красной жидкостью.
2023-05-09T12:41
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Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве
В Варшаве толпа не пустила посла России возложить венок в честь празднования Дня Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Посол России в Польше Сергей Андреев назвал безобразием и нарушением общественного порядка инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, где толпа не дала ему возложить венок в День Победы.
Андреев во вторник приехал на мемориал, чтобы возложить цветы в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но ему преградила дорогу агрессивно настроенная толпа людей. Они потребовали от посла снять георгиевскую ленту с пиджака. Из-за провокационного поведения собравшихся дипломат не смог возложить венок и был вынужден покинуть мемориал.
"Видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами. Это безобразие и нарушение общественного порядка", - приводит слова Андреева РИА Новости.
По словам российского посла, толпа была довольно многочисленной, она не заблокировала проход на кладбище. Сам дипломат не пострадал.
Андреев рассказал, что обратился к старшему полицейскому по поводу соответствия происходящего польскому законодательству. Правоохранитель ответил, что "происходит официальное мероприятие, санкционированное мэрией", а представителей российского посольства он попросил "рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", рассказал он.
"Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", - заключил дипломат.
В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы
, облив красной жидкостью.
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