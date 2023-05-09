https://crimea.ria.ru/20230509/rossiyskie-soldaty-v-khode-svo-povtoryayut-podvig-veteranov--aksenov-1128615882.html

Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции берут пример с ветеранов Великой Отечественной войны и повторяют их подвиг, добивая нацизм. Об... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T10:21

2023-05-09T10:21

2023-05-09T11:15

крым

сергей аксенов

день победы

78-я годовщина великой победы

общество

безопасность республики крым и севастополя

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции берут пример с ветеранов Великой Отечественной войны и повторяют их подвиг, добивая нацизм. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что сейчас бойцы Вооруженных сил России достигают тех же целей, что и бойцы в годы Великой Отечественной войны - борются с нацизмом.Аксенов поздравил крымчан и всех россиян с Днем Победы и выразил уверенность, что победа будет за Россией."Отметим этот праздник как положено по достижении целей специальной военной операции", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы в Москве. Прямая трансляцияСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой

https://crimea.ria.ru/20230508/polnoe-bezumie---vlasti-sevastopolya-ob-otmene-kievom-dnya-pobedy-1128611889.html

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, безопасность республики крым и севастополя, сво