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Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции берут пример с ветеранов Великой Отечественной войны и повторяют их подвиг, добивая нацизм. Об... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T10:21
2023-05-09T11:15
крым
сергей аксенов
день победы
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общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции берут пример с ветеранов Великой Отечественной войны и повторяют их подвиг, добивая нацизм. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что сейчас бойцы Вооруженных сил России достигают тех же целей, что и бойцы в годы Великой Отечественной войны - борются с нацизмом.Аксенов поздравил крымчан и всех россиян с Днем Победы и выразил уверенность, что победа будет за Россией."Отметим этот праздник как положено по достижении целей специальной военной операции", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы в Москве. Прямая трансляцияСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой
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крым, сергей аксенов, день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, безопасность республики крым и севастополя, сво
Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

Глава Крыма Аксенов: военнослужащие России в ходе спецоперации повторяют подвиг ветеранов

10:21 09.05.2023 (обновлено: 11:15 09.05.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции берут пример с ветеранов Великой Отечественной войны и повторяют их подвиг, добивая нацизм. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он отметил, что сейчас бойцы Вооруженных сил России достигают тех же целей, что и бойцы в годы Великой Отечественной войны - борются с нацизмом.
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"Гордимся Великой Победой, не посрамим ее. Сегодня понимаем, насколько это было важно. Не добили врага в свое время, теперь приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что и наши предки в 1941-1945 годах. Но другого пути нет. Остается брать пример с наших ветеранов и доказать им, что наше поколение способно отстоять интересы нашей большой Родины", - сказал глава РК журналистам по окончании церемонии возложения цветов и венков к обелиску на Симферопольском военном мемориальном кладбище.
Аксенов поздравил крымчан и всех россиян с Днем Победы и выразил уверенность, что победа будет за Россией.
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваПразднование 78-й годовщины Великой Победы в Симферополе
Празднование 78-й годовщины Великой Победы в Симферополе
1 из 5
Празднование 78-й годовщины Великой Победы в Симферополе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВозложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
2 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВозложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
3 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваВозложение цветов в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к мемориалу на Воинском кладбище
Возложение цветов в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к мемориалу на Воинском кладбище
4 из 5
Возложение цветов в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к мемориалу на Воинском кладбище
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваВозложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
5 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
1 из 5
Празднование 78-й годовщины Великой Победы в Симферополе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
2 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 5
Возложение цветов в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к мемориалу на Воинском кладбище
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
5 из 5
Возложение венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Симферополе в 78-ю годовщину Великой Победы
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
"Отметим этот праздник как положено по достижении целей специальной военной операции", - добавил он.
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