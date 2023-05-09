https://crimea.ria.ru/20230509/parad-pobedy-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1128614267.html

Парад Победы в Москве. Видео

Парад Победы в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Парад Победы в Москве. Видео

В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T09:55

2023-05-09T09:55

2023-05-09T10:49

россия

москва

день победы

78-я годовщина великой победы

прямая трансляция

видео

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В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде в столице присутствовали лидеры стран СНГ. Президент России Владимир Путин лично встречал лидеров государств и прибыл на Красную Площадь. На Параде присутствуют лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

россия

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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