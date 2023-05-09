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Парад Победы в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Парад Победы в Москве. Видео
Парад Победы в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Парад Победы в Москве. Видео
В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T09:55
2023-05-09T10:49
россия
москва
день победы
78-я годовщина великой победы
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В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде в столице присутствовали лидеры стран СНГ. Президент России Владимир Путин лично встречал лидеров государств и прибыл на Красную Площадь. На Параде присутствуют лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
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россия, москва, день победы, 78-я годовщина великой победы, прямая трансляция, видео, общество, патриотическое воспитание, новости, праздники и памятные даты, безопасность, вооруженные силы россии, видео
Парад Победы в Москве. Видео

Парад в честь Дня Победы проходит в Москве - видео

09:55 09.05.2023 (обновлено: 10:49 09.05.2023)
 
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В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На параде в столице присутствовали лидеры стран СНГ. Президент России Владимир Путин лично встречал лидеров государств и прибыл на Красную Площадь. На Параде присутствуют лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
 
РоссияМоскваДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыПрямая трансляцияВидеоОбществоПатриотическое воспитаниеНовостиПраздники и памятные датыБезопасностьВооруженные силы России
 
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