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Парад Победы в Москве. Видео
Парад Победы в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Парад Победы в Москве. Видео
В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T09:55
2023-05-09T09:55
2023-05-09T10:49
россия
москва
день победы
78-я годовщина великой победы
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В Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде в столице присутствовали лидеры стран СНГ. Президент России Владимир Путин лично встречал лидеров государств и прибыл на Красную Площадь. На Параде присутствуют лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
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РИА Новости Крым
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Парад Победы в Москве. Видео
Парад в честь Дня Победы проходит в Москве - видео
09:55 09.05.2023 (обновлено: 10:49 09.05.2023)