https://crimea.ria.ru/20230509/kak-voshel-v-istoriyu-kordon-krasnyy-kamen-v-lesu-nad-yaltoy-1128612850.html

Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой

Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Как вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой

Прощайте, партизанские могилы! РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T08:31

2023-05-09T08:31

2023-05-09T08:31

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Прощайте, партизанские могилы!Вы помогли мне всем, чем лишь могли вы.Прощайте! Мне еще искать и мучиться.Мир ждет меня, моей борьбы и мужества.Мир с пеньем птиц, с шуршаньем веток мокрых,с торжественным бессмертием своим.Мир, где живые думают о мертвыхи помогают мертвые живым.Евгений Евтушенко, "Партизанские могилы".Извилистая узкая дорога крутовата даже для нас, привычных к горным крымским серпантинам. Чтобы разминуться со встречным авто, приходится выискивать кармашки. Благо, встречных машин немного: чтобы попасть на эту дорогу, надо оформить специальный пропуск в Крымском природном заповеднике, а проезд по маршруту стоит немалых денег.Романовское шоссе, ведущее из Алушты в Ялту, было построено когда-то для нужд императора Николая II. По этой дороге августейшие особы изволили следовать из своей летней резиденции в Ливадии к охотничьему домику либо в Косьмо-Дамиановский монастырь. Это самая высокогорная дорога в Крыму, покрытая асфальтом. По ней мы с относительным комфортом взбираемся на Красный камень – лесной кордон, где 19 ноября 1941 года партизаны Ялтинского отряда вступили в свой первый бой с фашистами.Первый бой стал и последнимПартизаны, конечно, по асфальтированным шоссе на машинах с кондиционерами не ездили. Они взбирались по узеньким горным тропкам и устраивали стоянки в труднодоступных местах, чтобы противник не добрался.В Ялтинском партизанском отряде, сформированном в октябре 1941 года, было около 90 человек. Его командиром стал Дмитрий Григорьевич Мошкарин – директор треста общественного питания, начальником штаба – председатель городского совета депутатов Николай Николаевич Тамарлы, комиссаром – сотрудник ОСОВАВИАХИМа Степан Николаевич Белобродский. Известны фамилии рядовых бойцов: сотрудник Института климатотерапии Королев, рабочий Зоренко, моторист Серебряков, врач Фадеева, служащий Становский, ученик десятого класса Миша Горемыкин. Это были обычные мирные люди, не имевшие боевого опыта. Просто пришло время, когда каждому из них пришлось взять в руки оружие и постигать военную науку.В первые же дни оккупации немцы разместили свой гарнизон в санатории "Долоссы", расположенном чуть ниже по Романовскому шоссе. Перед этим они зверски расправились со всеми пациентами и медицинским персоналом. Предатель привел их во главе с немецким комендантом Ялты Биттером на кордон Красный камень, где базировалась пятерка партизан под командованием Владимира Михайловича Андреева – бывшего директора санатория профсоюза связи. Они знали, что в "Долоссах" уже видели немцев, но по неопытности не учли этот факт и продолжили выполнять задание – охранять склады. Все пятеро погибли в этом неравном бою, а командира Андреева перед смертью фашисты пытали и жгли на костре.На обратном пути оккупанты наткнулись на позиции другой партизанской пятерки, командир которой – бывший часовщик Кулинич Василий Моисеевич – застрелил коменданта Биттера, родственника одного из организаторов холокоста Кальтенбруннера. С предателем Митиным партизаны разделались позже.Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях Илья Захарович Вергасов, начальник штаба партизанского района:После войны на кордоне Красный Камень в братской могиле похоронили погибших не только здесь, но и в других местах партизан. Некоторые фамилии на памятнике нанесены символически, чтобы увековечить память. А погребены они в других, труднодоступных местах.После войны в честь партизана Владимира Андреева переименовали селение Кошай в Ленинском районе (теперь Андреево). А здесь, в ущелье Уч-Кош, осталась землянка, которую до сих пор люди называют Андреевской.Как ресторан в горах над Ялтой стал музеемВладимир Вейкин работает на этом кордоне больше сорока лет. В середине прошлого века, рассказывает он, на кордоне был шикарный ресторан, где советским гражданам предлагали отобедать по-царски, с прекрасным видом на Ялтинскую бухту. Затем доступ на заповедную территорию запретили, общепит пришлось прикрыть. А здание осталось и постепенно пришло в запустение.В 2015 году, в честь 70-летия великой Победы, его решили привести в порядок и открыть в нем музей. Теперь это территория комплекса "Крым" Управления делами президента РФ.Своего экскурсовода в музее нет, поэтому историю этого места нам рассказывает Владимир Владимирович – де-юре администратор первой категории, а де-факто смотритель музея. Он и экспонаты сюда сам принес: старую печатную машинку, посуду – не партизанскую, но способную рассказать о быте военных времен.Выставку помогают пополнять поисковики, работающие на местах партизанских боев. Они приносят оружие, снаряды, патроны, личные вещи, найденные в том числе и здесь, на кордоне Красный камень. Старый администратор кордона Вейкин показывает нам печатный пресс, на которым печатали листовки и даже партизанскую газету. Он тяжелый, говорит он. Когда его привозили, двое здоровых мужиков в зал с трудом занесли."Вот винтовка с оптическим прицелом. Это немецкая винтовка, а это наша. Вот здесь есть полевой аппарат для связи, ящики с патронами, остатки от минометов, граната немецкая, обломки от самолета У-2, с которого партизанам сбрасывали боеприпасы, продовольствие. Вот гильза от знаменитой немецкой пушки "Дора", которая стояла в Бахчисарайском районе, из нее немцы обстреливали Севастополь", - показывает нам Владимир Владимирович.Экскурсии в этом уникальном лесном музее начинаются в мае. Дело в том, что здесь нет и не может быть отопления. Разве что печное наладить, но для музеев это запрещено, да и опасно. Поэтому в конце сезона экспонаты "переезжают" на зимние квартиры, чтобы в мае опять вернуться на место. Расписание экскурсий и их стоимость можно узнать на официальном сайте Крымского природного заповедника. В Ялте и Алуште билеты можно приобрести в экскурсионных бюро."Здесь птицы не поют, деревья не растут…"Нет, на самом деле поют, да еще как. Громко и пронзительно, призывая весну. Даже не верится, что когда-то могло быть иначе. Прогуливаясь в стройном буковом лесу под пение птиц, любуясь прекрасными видами, не хочется верить, что когда-то здесь трещали автоматные очереди и взрывались снаряды.Что бревенчатые срубы – это не беседки для отдыха, а стилизованные партизанские землянки. Что есть и настоящие, не так хорошо сохранившиеся, в местах, неприступных для обычного, нетренированного человека.И что здесь когда-то встречали врага лицом к лицу люди, родившиеся для мирной жизни, - бухгалтеры и механики, часовщики и разнорабочие, повара и музыканты. Словом, такие же обычные люди, как и каждый из нас.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали""Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыНепобежденные: как советские солдаты освобождали Ялту

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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