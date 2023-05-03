https://crimea.ria.ru/20230503/istorik-o-partizanskoy-voyne-v-krymu-fashisty-ikh-v-plen-ne-brali-1128485076.html
Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали" - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
В Крыму ежегодно проводится партизанская маевка. В начале мая, накануне Дня Победы, ветераны боевых действий, школьники, почетные гости и просто все желающие... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T07:22
2023-05-03T07:22
2023-05-03T07:22
история
крым
радио "спутник в крыму"
крым в великой отечественной войне
вторая мировая война
великая отечественная война
сергей скоробогатов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проводится партизанская маевка. В начале мая, накануне Дня Победы, ветераны боевых действий, школьники, почетные гости и просто все желающие возлагают цветы к лесным памятникам – и к таким известным, как "Партизанская шапка", и к маленьким звездочкам на партизанских могилах, до которых ведут еле заметные тропки в лесу. В этот день крымчане чтят память партизан и подпольщиков, которые, приближая Победу, в буквальном смысле не давали врагу спокойно спать по ночам.О том, как жили и героически сражались бойцы невидимого фронта, какой урон наносили фашистам, как умирали от голода и как ждали "ночных ласточек" с Большой земли, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ассистент кафедры истории России Таврической академии КФУ Сергей Скоробогатов.Год сорок первый, начало июня…Партизанские отряды на полуострове начали формировать уже летом 1941 года. Сначала из отрядов самообороны и местного населения формировали группы для борьбы с диверсантами и возможным десантом противника. Но очень скоро стало понятно, что воевать им придется уже на оккупированной территории.На деле все оказалось намного сложнее. Изменились времена, появилось более смертоносное оружие, изменилась и тактика ведения боев. Немецких подразделений в Крыму разместили много, а партизаны были скованы в маневре. В силу географических особенностей партизанские отряды действовали всего лишь на трети территории Крыма, в горно-лесной местности.В 1941 году для борьбы с фашистами в условиях оккупации было набрано около 3,5 тысяч человек. Однако в первые же дни крымским партизанам пришлось столкнуться с огромными трудностями: многие партизанские базы в лесу были выданы врагу либо разграблены. Катастрофически не хватало продовольствия, медикаментов, оружия и боеприпасов. Лесные воины голодали, и больше всего людей на этом этапе погибло не в боях, а просто от голода.Партизан в плен не бралиНесмотря на это, бойцы невидимого фронта сражались отчаянно, каждый день нанося урон врагу. Немцы боялись их панически. Ночью из городов выезжали только в случае крайней необходимости, большими автоколоннами, под надежной охраной. Боролись с партизанами методами устрашения, уничтожая и расстреливая целые деревни.Тактика крымских лесных отрядов отличалась от "работы", к примеру, партизан в густых брянских лесах. У нас железные дороги проходят в населенной местности, таких участков, которые были бы проведены через леса, почти нет. Поэтому в "рельсовой войне" крымчане участвовали, но все же меньше, чем партизанские соединения в других регионах. А вот автотранспорт перехватывали и взрывали часто – крымские "серпантины" очень к этому располагают."Уничтожали линии связи. Часто в хронике встречается, что партизаны уничтожили линию электропередач или опору телефонной связи. Не просто повреждали, но еще и сматывали провода, как только могли, чтобы дольше было восстанавливать. Ну и взятие "языков", разведка. А самое главное – это демонстрация того, что здесь присутствует советская власть и все, кто сотрудничает с оккупационными войсками, могут подвергнуться уничтожению".Партизан в плен не брали, утверждает историк. Немцы их называли бандитами, и военнопленными их, естественно, не считали. Лесных воинов либо убивали в бою, либо убивали после зверских пыток. Поэтому быть партизаном и помогать им было очень опасно."Я не мог этого сделать!"В 1942 году единственным спасением для крымских партизан, оставшихся без складов с продовольствием, стала авиация. В горах устраивали "партизанские аэродромы", на которых каждую ночь зажигались сигнальные огни. Приземлиться на многих из них не было возможности, и грузы просто сбрасывали при снижении. "Ночных ласточек" ждали в буквальном смысле, как манны небесной. Они доставляли в первую очередь оружие и боеприпасы, и только если оставалось свободное место – продукты и лекарства.Сергей Скоробогатов рассказал, как одного из пилотов, доставлявших грузы партизанам, после победы "прокатили" по тому же маршруту уже в качестве пассажира. Когда ему при свете дня показали, где он садился во время войны, откуда вывозил детей и раненых, он посмотрел в иллюминатор и сказал: это невозможно."Я не мог этого сделать", сказал тот летчик. Он не мог поверить, что это то самое место. Не смог осознать, на что он оказался способен в условиях войны", - уверяет Сергей Скоробогатов.Традиционная советская наука считала, что самый сложный период для крымского партизанского движения был на рубеже 1942-1943 годов, когда происходили самые кровопролитные бои. Но у Сергея Скоробогатова иное мнение."Мне кажется, самый тяжелый был момент, когда в конце 43-го года наши части уже стояли на подступах к Крыму и предполагалось, что благодаря Керченско-Эльтигенской десантной операции или штурму Перекопа и Сиваша наши советские части вот-вот уже зайдут в Крым", - считает он.Из центра была разослана директива о том, что все подпольщики и партизаны должны активизировать боевые действия и любыми путями воспрепятствовать вывозу зерна и материальных ценностей из Крыма. Немцы уже занимались организацией эвакуации из Крыма, и надо было им помешать. Жителям Крыма рекомендовалось уходить в леса к партизанам, чтобы избежать больших жертв среди гражданского населения.Конечно, это с позиций нашего времени уже так легко судить о том, что было правильным, а что ошибочным. А тогда все старались приближать Победу, как могли. В 1944 году, во время освобождения Крыма, партизанские соединения ударили в тыл противнику, продвигаясь навстречу наступающим частям Красной армии. И почти без перерыва, влившись в состав действующей армии, уходили на другие фронты Великой Отечественной.Согласно историческим данным, партизаны уничтожили в Крыму около 30 тысяч оккупантов, 79 воинских эшелонов, два бронепоезда и 2,5 тысячи единиц различной техники. Их подвиг увековечен в памятных знаках, в названиях наших улиц, но самое главное – он увековечен в сердцах благодарных потомков.Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыЖителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам ВОВБороться пока бьется сердце: как юный крымский татарин стал связным у партизан
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история, крым, крым в великой отечественной войне, вторая мировая война, великая отечественная война, сергей скоробогатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проводится партизанская маевка. В начале мая, накануне Дня Победы, ветераны боевых действий, школьники, почетные гости и просто все желающие возлагают цветы к лесным памятникам – и к таким известным, как "Партизанская шапка", и к маленьким звездочкам на партизанских могилах, до которых ведут еле заметные тропки в лесу. В этот день крымчане чтят память партизан и подпольщиков, которые, приближая Победу, в буквальном смысле не давали врагу спокойно спать по ночам.
О том, как жили и героически сражались бойцы невидимого фронта, какой урон наносили фашистам, как умирали от голода и как ждали "ночных ласточек" с Большой земли, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ассистент кафедры истории России Таврической академии КФУ Сергей Скоробогатов.
Год сорок первый, начало июня…
Партизанские отряды на полуострове начали формировать уже летом 1941 года. Сначала из отрядов самообороны и местного населения формировали группы для борьбы с диверсантами и возможным десантом противника. Но очень скоро стало понятно, что воевать им придется уже на оккупированной территории.
"Они же основывались на опыте гражданской войны. Поэтому предполагалось вести масштабные боевые действия, чуть ли не третий фронт в тылу врага открывать. Планировали, что здесь будут целые районы заняты партизанскими отрядами. Борьба с фашистами представлялась так, что немцы будут окруженные в городах сидеть, а советские партизанские отряды будут доминировать на территории Крыма и наносить точечные удары", - рассказывает Сергей Скоробогатов.
На деле все оказалось намного сложнее. Изменились времена, появилось более смертоносное оружие, изменилась и тактика ведения боев. Немецких подразделений в Крыму разместили много, а партизаны были скованы в маневре. В силу географических особенностей партизанские отряды действовали всего лишь на трети территории Крыма, в горно-лесной местности.
В 1941 году для борьбы с фашистами в условиях оккупации было набрано около 3,5 тысяч человек. Однако в первые же дни крымским партизанам пришлось столкнуться с огромными трудностями: многие партизанские базы в лесу были выданы врагу либо разграблены. Катастрофически не хватало продовольствия, медикаментов, оружия и боеприпасов. Лесные воины голодали, и больше всего людей на этом этапе погибло не в боях, а просто от голода.
Партизан в плен не брали
Несмотря на это, бойцы невидимого фронта сражались отчаянно, каждый день нанося урон врагу. Немцы боялись их панически. Ночью из городов выезжали только в случае крайней необходимости, большими автоколоннами, под надежной охраной. Боролись с партизанами методами устрашения, уничтожая и расстреливая целые деревни.
"У меня бабушка жила в селе Заречье, это между Советским и Белогорским районом, - вспоминает Скоробогатов. - Маленькое село, от силы двадцать домов. Вот она рассказывала случай, когда пришли два партизана ночью за хлебом, и их оставили на день спать на чердаке. И какой-то румынский патруль остановился набрать воды из колодца буквально в 10-20 метрах от дома. Так вот бабушка сидела в страхе, обнимая мою тетю. Больше всего они боялись, что если партизаны на чердаке занервничают, то румыны пойдут проверять дом и завяжется бой, а потом придут каратели и уничтожат всю деревню".
Тактика крымских лесных отрядов отличалась от "работы", к примеру, партизан в густых брянских лесах. У нас железные дороги проходят в населенной местности, таких участков, которые были бы проведены через леса, почти нет. Поэтому в "рельсовой войне" крымчане участвовали, но все же меньше, чем партизанские соединения в других регионах. А вот автотранспорт перехватывали и взрывали часто – крымские "серпантины" очень к этому располагают.
"Уничтожали линии связи. Часто в хронике встречается, что партизаны уничтожили линию электропередач или опору телефонной связи. Не просто повреждали, но еще и сматывали провода, как только могли, чтобы дольше было восстанавливать. Ну и взятие "языков", разведка. А самое главное – это демонстрация того, что здесь присутствует советская власть и все, кто сотрудничает с оккупационными войсками, могут подвергнуться уничтожению".
Партизан в плен не брали, утверждает историк. Немцы их называли бандитами, и военнопленными их, естественно, не считали. Лесных воинов либо убивали в бою, либо убивали после зверских пыток. Поэтому быть партизаном и помогать им было очень опасно.
"Я не мог этого сделать!"
В 1942 году единственным спасением для крымских партизан, оставшихся без складов с продовольствием, стала авиация. В горах устраивали "партизанские аэродромы", на которых каждую ночь зажигались сигнальные огни. Приземлиться на многих из них не было возможности, и грузы просто сбрасывали при снижении. "Ночных ласточек" ждали в буквальном смысле, как манны небесной. Они доставляли в первую очередь оружие и боеприпасы, и только если оставалось свободное место – продукты и лекарства.
"Вообразите, ночью с кавказского берега летали самолеты, это были в основном легкие бипланы с деревянным корпусом. Это не современные самолеты, которые сейчас идут на автопилотах. Он должен был пролететь над морем, найти условленный ориентир, черную гору или холм. В условленное время, в условленном месте разглядеть сигнальные костры, выложенные определенным образом, в горном лесу спуститься, разгрузиться и проделать обратный путь. И в любую погоду, в любых условиях".
Сергей Скоробогатов рассказал, как одного из пилотов, доставлявших грузы партизанам, после победы "прокатили" по тому же маршруту уже в качестве пассажира. Когда ему при свете дня показали, где он садился во время войны, откуда вывозил детей и раненых, он посмотрел в иллюминатор и сказал: это невозможно.
"Я не мог этого сделать", сказал тот летчик. Он не мог поверить, что это то самое место. Не смог осознать, на что он оказался способен в условиях войны", - уверяет Сергей Скоробогатов.
Традиционная советская наука считала, что самый сложный период для крымского партизанского движения был на рубеже 1942-1943 годов, когда происходили самые кровопролитные бои. Но у Сергея Скоробогатова иное мнение.
"Мне кажется, самый тяжелый был момент, когда в конце 43-го года наши части уже стояли на подступах к Крыму и предполагалось, что благодаря Керченско-Эльтигенской десантной операции или штурму Перекопа и Сиваша наши советские части вот-вот уже зайдут в Крым", - считает он.
Из центра была разослана директива о том, что все подпольщики и партизаны должны активизировать боевые действия и любыми путями воспрепятствовать вывозу зерна и материальных ценностей из Крыма. Немцы уже занимались организацией эвакуации из Крыма, и надо было им помешать. Жителям Крыма рекомендовалось уходить в леса к партизанам, чтобы избежать больших жертв среди гражданского населения.
"Это решение оказалось ошибочным и преждевременным, потому что в лесах оказалось большое количество не мужчин, способных держать оружие и действовать в боевых условиях, а стариков, женщин и детей, которыми партизанские отряды оказались сильно обременены. Им пришлось в большей степени не воевать, а обеспечивать выживание людей".
Конечно, это с позиций нашего времени уже так легко судить о том, что было правильным, а что ошибочным. А тогда все старались приближать Победу, как могли. В 1944 году, во время освобождения Крыма, партизанские соединения ударили в тыл противнику, продвигаясь навстречу наступающим частям Красной армии. И почти без перерыва, влившись в состав действующей армии, уходили на другие фронты Великой Отечественной.
Согласно историческим данным, партизаны уничтожили в Крыму около 30 тысяч оккупантов, 79 воинских эшелонов, два бронепоезда и 2,5 тысячи единиц различной техники. Их подвиг увековечен в памятных знаках, в названиях наших улиц, но самое главное – он увековечен в сердцах благодарных потомков.
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