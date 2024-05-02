https://crimea.ria.ru/20240502/istorik-o-partizanskoy-voyne-v-krymu-fashisty-ikh-v-plen-ne-brali-1128485076.html

Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"

Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали" - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Историк о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"

В начале мая, накануне Дня Победы, ветераны боевых действий, школьники, почетные гости и просто все желающие возлагают цветы к лесным памятникам – и к таким... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T14:22

2024-05-02T14:22

2024-05-02T14:42

история

крым

крым в великой отечественной войне

вторая мировая война

великая отечественная война

сергей скоробогатов

инфографика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В начале мая, накануне Дня Победы, ветераны боевых действий, школьники, почетные гости и просто все желающие возлагают цветы к лесным памятникам – и к таким известным, как "Партизанская шапка", и к маленьким звездочкам на партизанских могилах, до которых ведут еле заметные тропки в лесу. В этот день крымчане чтят память партизан и подпольщиков, которые, приближая Победу, в буквальном смысле не давали врагу спокойно спать по ночам.О том, как жили и героически сражались бойцы невидимого фронта, какой урон наносили фашистам, как умирали от голода и как ждали "ночных ласточек" с Большой земли, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ассистент кафедры истории России Таврической академии КФУ Сергей Скоробогатов.Год сорок первый, начало июня…Партизанские отряды на полуострове начали формировать уже летом 1941 года. Сначала из отрядов самообороны и местного населения формировали группы для борьбы с диверсантами и возможным десантом противника. Но очень скоро стало понятно, что воевать им придется уже на оккупированной территории.На деле все оказалось намного сложнее. Изменились времена, появилось более смертоносное оружие, изменилась и тактика ведения боев. Немецких подразделений в Крыму разместили много, а партизаны были скованы в маневре. В силу географических особенностей партизанские отряды действовали всего лишь на трети территории Крыма, в горно-лесной местности.В 1941 году для борьбы с фашистами в условиях оккупации было набрано около 3,5 тысяч человек. Однако в первые же дни крымским партизанам пришлось столкнуться с огромными трудностями: многие партизанские базы в лесу были выданы врагу либо разграблены. Катастрофически не хватало продовольствия, медикаментов, оружия и боеприпасов. Лесные воины голодали, и больше всего людей на этом этапе погибло не в боях, а просто от голода.Партизан в плен не бралиНесмотря на это, бойцы невидимого фронта сражались отчаянно, каждый день нанося урон врагу. Немцы боялись их панически. Ночью из городов выезжали только в случае крайней необходимости, большими автоколоннами, под надежной охраной. Боролись с партизанами методами устрашения, уничтожая и расстреливая целые деревни.Тактика крымских лесных отрядов отличалась от "работы", к примеру, партизан в густых брянских лесах. У нас железные дороги проходят в населенной местности, таких участков, которые были бы проведены через леса, почти нет. Поэтому в "рельсовой войне" крымчане участвовали, но все же меньше, чем партизанские соединения в других регионах. А вот автотранспорт перехватывали и взрывали часто – крымские "серпантины" очень к этому располагают."Уничтожали линии связи. Часто в хронике встречается, что партизаны уничтожили линию электропередач или опору телефонной связи. Не просто повреждали, но еще и сматывали провода, как только могли, чтобы дольше было восстанавливать. Ну и взятие "языков", разведка. А самое главное – это демонстрация того, что здесь присутствует советская власть и все, кто сотрудничает с оккупационными войсками, могут подвергнуться уничтожению".Партизан в плен не брали, утверждает историк. Немцы их называли бандитами, и военнопленными их, естественно, не считали. Лесных воинов либо убивали в бою, либо убивали после зверских пыток. Поэтому быть партизаном и помогать им было очень опасно."Я не мог этого сделать!"В 1942 году единственным спасением для крымских партизан, оставшихся без складов с продовольствием, стала авиация. В горах устраивали "партизанские аэродромы", на которых каждую ночь зажигались сигнальные огни. Приземлиться на многих из них не было возможности, и грузы просто сбрасывали при снижении. "Ночных ласточек" ждали в буквальном смысле, как манны небесной. Они доставляли в первую очередь оружие и боеприпасы, и только если оставалось свободное место – продукты и лекарства.Сергей Скоробогатов рассказал, как одного из пилотов, доставлявших грузы партизанам, после победы "прокатили" по тому же маршруту уже в качестве пассажира. Когда ему при свете дня показали, где он садился во время войны, откуда вывозил детей и раненых, он посмотрел в иллюминатор и сказал: это невозможно."Я не мог этого сделать", сказал тот летчик. Он не мог поверить, что это то самое место. Не смог осознать, на что он оказался способен в условиях войны", - уверяет Сергей Скоробогатов.Традиционная советская наука считала, что самый сложный период для крымского партизанского движения был на рубеже 1942-1943 годов, когда происходили самые кровопролитные бои. Но у Сергея Скоробогатова иное мнение."Мне кажется, самый тяжелый был момент, когда в конце 43-го года наши части уже стояли на подступах к Крыму и предполагалось, что благодаря Керченско-Эльтигенской десантной операции или штурму Перекопа и Сиваша наши советские части вот-вот уже зайдут в Крым", - считает он.Из центра была разослана директива о том, что все подпольщики и партизаны должны активизировать боевые действия и любыми путями воспрепятствовать вывозу зерна и материальных ценностей из Крыма. Немцы уже занимались организацией эвакуации из Крыма, и надо было им помешать. Жителям Крыма рекомендовалось уходить в леса к партизанам, чтобы избежать больших жертв среди гражданского населения.Конечно, это с позиций нашего времени уже так легко судить о том, что было правильным, а что ошибочным. А тогда все старались приближать Победу, как могли. В 1944 году, во время освобождения Крыма, партизанские соединения ударили в тыл противнику, продвигаясь навстречу наступающим частям Красной армии. И почти без перерыва, влившись в состав действующей армии, уходили на другие фронты Великой Отечественной.Согласно историческим данным, партизаны уничтожили в Крыму около 30 тысяч оккупантов, 79 воинских эшелонов, два бронепоезда и 2,5 тысячи единиц различной техники. Их подвиг увековечен в памятных знаках, в названиях наших улиц, но самое главное – он увековечен в сердцах благодарных потомков.Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыЖителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам ВОВБороться пока бьется сердце: как юный крымский татарин стал связным у партизан

https://crimea.ria.ru/20230502/kartofelnyy-gorodok-uzhasy-kontslagerya-v-simferopole---arkhivy-fsb-1128482669.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, крым в великой отечественной войне, вторая мировая война, великая отечественная война, сергей скоробогатов